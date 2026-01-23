»°É©¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¹âµé¡È»Í¶îSUV¡É¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡È¹ë²ÚÆâÁõ¡É¡õÀìÍÑ¡Ö¿·¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ¡×³°Áõ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡Ö3Îó¡¦7¿Í¾è¤ê¡×»ÅÍÍ¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡É¡×ÈÎÇäÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤È¤Ï
»°É©¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿»°É©¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤È4ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¤Î¿è¤ò½¸¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÒÉ÷Æ²Æ²¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯12·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBLACK Edition¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤âÀßÄê¡Ê2026Ç¯2·î5Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô²þÎÉ¸å¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¹âµé¡È»Í¶îSUV¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ï¡¢2013Ç¯1·î¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢±ó½Ð¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡ÖSUV¡Ü4WD¡×¤ÎPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2021Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4720mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1745-1750mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2705mm¤Ç¡¢2Îó¡¦5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢2ÂåÌÜ¤«¤é¤Ï3Îó¡¦7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿2´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EVÁö¹Ô¤Ç¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¶îÆ°¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»°É©e-Assist¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó¡¢Á°Êý¼ÖÎ¾È¯¿ÊÄÌÃÎ¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡PHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë³ê¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Æ°ÎÏÀÇ½¡¢¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼4WD¤ª¤è¤Ó4ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖS-AWC¡×¤«¤é¤Ê¤ë¹â¤¤Áà½Ä°ÂÄêÀ¡¢ÎÏ¶¯¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤È¾å¼Á¤ÊÆâÁõ¤ò»ý¤Ä¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç8885Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎPHEV¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÎß·×40ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢PHEV¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÉý²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ëEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¿Ä¹¤ä²ÃÂ®ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¼Á´¶¤ò¸þ¾å¡£
¡¡12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ò¤è¤ê¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾åÉô¤ÎÉªÃÖ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÃåºÂ»ÑÀª¤â¤è¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÆÎÌ¤Î³ÈÂç¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËUSB½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡ÊType-C¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼°ÌÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ§¤ß´Ö°ã¤¤¾×ÆÍËÉ»ß¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÂà»þ¤Ë½¾Íè¤ÎÄ¶²»ÇÈ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î¸¡ÃÎ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿BLACK Edition¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖP Executive Package¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼ÖÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òÆâ³°Áõ¤ÎÍ×½ê¤ËÇÛ¤·¤¿¡¢Æ±¥â¥Ç¥ëÄêÈÖ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡¢529Ëü4300±ß¤«¤é671Ëü6600±ß¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎBLACK Edition¤Ï673Ëü5300±ß¤«¤é682Ëü6600±ß¤Ç¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡¡¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¡Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼ÖÆ³ÆþÂ¥¿ÊÊä½õ¶â¡Ë¤¬83Ëü±ß¡Ê2026Ç¯1·î¡Á¡ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õ¶â¤ä¥¨¥³¥«¡¼¸ºÀÇ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ¥¶øºö¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¿¶Á¤äºÇ¿·¤ÎÇ¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î²¼½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÉÔÊØ¤µ¤òÃÎ¤ê¤Õ¤¿¤¿¤Ó¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â
¡¡¼óÅÔ·÷¤Î»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼AÅ¹¤ÎÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²áµî¤Ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡Ê½éÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò½êÍ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼ÍÍ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´°Á´¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤À¤ÈÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°»þ¤ËÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Î»ý¤ÁÌ£¡ÊÆü¾ï¤Ç¤ÏEV¡¢±ó½Ð¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Î»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼BÅ¹¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È»°É©¼Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ»½Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Í¢Æþ¼Ö¤â´Þ¤áÂ¾¼Ò¤Î¹âµé¼Ö¤Ê¤É¤«¤é¤ª¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤äËü¤¬°ì¤ÎºÒ³²»þ¤Ê¤É¡¢¡Ê¼ÖºÜ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤è¤ê¡Ë¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËµëÅÅ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¤«·î¤«¤é2¤«·îÄøÅÙ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÊÔ½¸ÉôÃíµ¡§2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡Ë¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼èºà¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿BLACK Edition¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼CÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¤Ç¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖSUV¡Ü4WD¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PHEV¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¸µÁÄ¡¦ÅÅÆ°SUV¡É¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤Ù¤µ»½Ñ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ïÉÊ¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤òÃæ¿´¤Ë¿¼¹ï¤ÊÇ¼´üÃÙ¤ì¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤Ç¼¼Ö¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ïº£ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê1Âæ¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£