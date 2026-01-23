くら寿司（大阪府堺市）の回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボキャンペーン第2弾が、1月23日スタートします。

【写真】シナモロールの「クッションチャーム」がかわいすぎる！ 裏のデザインが実は全部、違う！

第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとに、オリジナルグッズが1個もらえるプレゼントキャンペーンで、「クッションチャーム」（全4種）がもらえます。

同コラボでは、雲の上で生まれたシナモロールをイメージした「シナモロールのお空にふわふわうどん」（580円）と「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ 」（490円）といったコラボメニューが販売中。

また、店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出るとシナモロールやエスプレッソ、カプチーノらがパジャマを着た姿がデザインされた「フィギュアストラップ」（全6種）、「缶バッジ」（全6種）、「マスキングテープ」（全4種）がもらえます。

くら寿司では、同日から、ミナミマグロやウナギなどが110円で楽しめる「大切り100円」祭りも期間限定で実施中です。

※価格は店舗によって異なります。