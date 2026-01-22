Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。ロングコート姿の近影ショットを披露した。

【写真】ロングコートを翻し踊るようにターン＆ジャンプするスキズ・フィリックス（5～7枚目）／空港ではロングコート×黒のブーツスタイルで登場／昨年1月の爆イケ黒髪ビジュ

■キャメルカラーのロングコートで夜の街角に佇むスキズ・フィリックス

1月18日に空港にキャメルのロングコート姿で現れ、撮影のためロンドンへ向かったと報道されていたフィリックス。そして1月22日に投稿されたのは、「Thank you. Best filming project yet（ありがとう。これまでで最高の撮影プロジェクトでした）」とコメントを添えた13枚の写真だ。

投稿では、空港と同じく愛用するヘッドウェアブランド・ATiiSSUの帽子を被り、上下ブラックのコーディネートにキャメルのロングコートを羽織ったスタイリングを披露。足元には、アンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のキャメルカラーの厚底スニーカーを合わせている。脱色した眉毛とカラーコンタクトによるグレーがかった瞳が、より人間離れした美しさを際立たせている。

夜の雨に濡れた街角に立ち、スタイリッシュな佇まいを見せるフィリックス。5、6枚目では軽やかに裾を翻しながらターンする姿、7枚目では片足を大きく広げジャンプする瞬間が収められており、「最高だった」と語る撮影プロジェクトでの高揚感が伝わる、躍動感あふれるショットとなっている。

SNSでは「雨のロンドン×ピリちゃん眼福」「眉毛脱色してる！」「眉なしピリちゃんも好き」「人外の美しさ」「すごく楽しそうで、こちらまで幸せになる」といった声のほか、「どんなプロジェクトか気になる」「何の撮影か発表されるのが楽しみ！」と、期待を寄せるコメントも多く見られた。

■写真：ロンドンへ向かう空港でのフィリックス（Stray Kids）

■写真：2025年1月、黒髪のシックな冬ビジュアルのスキズ・フィリックス