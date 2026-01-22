マツダの“いちばん小さい”SUV「CX-3」がスゴい！

マツダは2025年12月11日に「CX-3｣の機種体系変更を発表し、同年12月下旬に発売しました。

今回の改良では、グレードを2種類に整理し、装備内容に変更を加えられています。

そんなCX-3の中でも、最も高価な最上級モデルとはどのようなクルマなのでしょうか

CX-3は2015年2月の初登場以降、10年以上現行モデルの販売が続けられています。

同社の「マツダ2」とプラットフォームを共用する全長約4.3mのコンパクトSUVで、同社のSUVでは最も小さいモデル。生命感と躍動感のあふれるマツダの「魂動デザイン」や扱いやすいパッケージングが特徴です。

前回のCX-3の改良（2023年9月）では「マツダコネクト」の標準化により機能性が高まりましたが、今回の改良ではグレード体系の抜本的な整理が行われました。

ガソリン車は「15S Urban Dresser II」、ディーゼル車は「XD Vivid Monotone II」の計2種類に集約。これに伴い、従来設定されていた「15S Touring」や「XD Touring」などは廃止となっています。

各グレードの装備も見直されており、15S Urban Dresser IIでは夜間の視界をサポートする「アダプティブLEDヘッドライト」や「自動防眩ルームミラー」を新たに標準装備。XD Vivid Monotone IIは、日差しや紫外線を和らげる「スーパーUVカット＆IRカットガラス」をフロント周りに採用し、快適性を向上させました。

一方で、一部装備の簡素化も図られています。「ステアリングシフトスイッチ」や「LEDフロントフォグランプ」はオプション設定に変更。また「運転席パワーシート＆メモリー機能」が廃止されるなど、装備の取捨選択によるラインナップの再構築が行われました。

今回の改良モデルにおいて、ラインナップの頂点に立つのはディーゼルエンジンを搭載した「XD Vivid Monotone II（4WD）」です。ボディサイズは全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベース2570mmという、都市部でも扱いやすい全車共通のコンパクトな設計を維持しています。

外観はブラックを基調としたパーツでまとめられ、スポーティかつ精悍な印象を放ちます。ボディカラーはブランドの象徴である「ソウルレッドクリスタルメタリック」を含む3色が用意され、いずれもブラックキャビンを組み合わせたスタイリッシュな2トーンカラー仕様となります。

内装についても、合成皮革とレガーヌを組み合わせたシートやインパネをブラックで統一し、シックな空間を演出しました。

快適装備は充実しており、ステアリングヒーターや前後席のシートヒーター、電動パーキングブレーキなどを搭載。また、標準搭載の「マツダコネクト」は8.8インチのモニターを採用し、ナビや車両情報のほか、360度ビューモニターにも対応します。

安全面でも衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロールといった先進機能を全車標準装備とし、高い安心感を確保しました。

パワーユニットには、最高出力130PS、最大トルク270Nmを誇る1.8リッター直噴クリーンディーゼル「SKYACTIV-D 1.8」を搭載。6速ATと4WDを組み合わせることで、WLTCモード燃費19.0km／Lという優れた経済性と力強い走りを両立しています。

CX-3 XD Vivid Monotone II（4WD）の価格は、355万7400円（消費税込）です。

一方で、今回の改良モデルにおけるエントリーモデルとしての役割を担うのが、ガソリン車の15S Urban Dresser II（2WD）で、こちらの価格は270万4900円となっており、最上級グレードとの価格差は85万2500円に設定されています。

この価格差には、力強いトルクを誇るディーゼルエンジンや安心感のある4WDシステムの採用、さらに専用の内外装といった装備の充実ぶりが反映されており、究極の「CX-3」を求めるか、あるいは軽快なガソリン車を賢く選ぶか、ユーザーのライフスタイルに合わせた選択肢が用意されています。