キャンペーン：OWCがAmazon「スマイルSALE」に参加。SSDケースなど最大19%オフ
Express 1M2 80G
Other World Computing, Inc.（OWC）は、1月22日（木）からAmazonで順次始まる「暮らし応援Winter SALE」「スマイルSALE」に参加。SSDケースやThunderbolt 5 ドックなどをセール価格で販売する。
割引き率は10～19%。USB4接続に対応するM.2 SSDケース「Express 1M2 80G」が最大の割引率となる19%OFFの対象で、通常3万7,820円のところ3万720円で販売している。
セール期間暮らし応援Winter SALE：1月22日（木）9時00分～1月27日（火）8時59分 スマイルセール：1月27日（火）9時00分～2月2日（月）23時59分
対象製品
Express 1M2 0GB（ケース）
20,720円→16,830円（19%OFF）
Express 1M2 80G（ケース）
37,820円→30,720円（19%OFF）
Thunderbolt 5 ドック 11ポート
54,450円→49,010円（10%OFF）
Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート
16,660円→14,160円（15%OFF）
USB3.2 Gen2（USB-C）トラベルドック
5,890円→5,010円（15%OFF）
USB3.2 Gen2（USB-C）トラベルドックE
8,410円→7,150円（15%OFF）
Thunderbolt 5 ハブ
31,350円→28,220円（10%OFF）
Thunderbolt 5ケーブル（1.0m）
5,960円→5,070円（15%OFF）