「mean girl」の意味は？映画のタイトルでも見るフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「mean girl」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「mean」は「意味する」という意味ではありません！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「いじわるな女の子」でした！ 「mean girl」の「mean」は形容詞です。 この場合「mean」は「卑劣な／さもしい」という意味になります。 ほかにも「mean」には「けち」という意味があり、形容詞で使う際には悪い意味で使われますよ。 A：「I am a mean girl.」

（私は意地悪な女の子だよ）

B：「You don't have to put yourself down.」

（自分のこと卑下しないで） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部