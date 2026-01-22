「mean girl」の意味は？映画のタイトルでも見るフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「mean girl」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「mean」は「意味する」という意味ではありません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「いじわるな女の子」でした！
「mean girl」の「mean」は形容詞です。
この場合「mean」は「卑劣な／さもしい」という意味になります。
ほかにも「mean」には「けち」という意味があり、形容詞で使う際には悪い意味で使われますよ。
A：「I am a mean girl.」
（私は意地悪な女の子だよ）
B：「You don't have to put yourself down.」
（自分のこと卑下しないで）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部