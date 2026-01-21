サッカーU-23アジアカップ準決勝

サッカーのU-23日本代表は20日、サウジアラビアで開催中の「AFC U23 アジアカップ」の準決勝でU-23韓国代表に1-0で勝利。2大会連続の決勝進出を決めた。敗れた側の韓国メディアからは、消極的な試合運びを嘆く声が上がっている。

試合は28年のロサンゼルス五輪をにらみU-21で固めた日本代表が序盤から圧倒。前半36分に小泉佳絃のゴールで先制した。韓国は後半に入って徐々に攻勢に出たものの、得点を奪えなかった。

韓国紙「朝鮮日報」は「2歳下のチームに2時間翻弄…イ・ミンソン号も『日本の壁』に屈す」という記事を掲載。2016年、2022年大会に続く敗戦を嘆いている。日本の平均年齢が19.4歳と参加国で最も若い一方、韓国は21.1歳だと紹介。「日本守備陣を脅かすほどの個の技術を見せられず、組織的な動きも不足していたため、試合を振り出しに戻すことはできなかった」とした。

また「スポーツ朝鮮」は「プランも実力も意思もなし…予見された日韓戦の惨事」「韓国サッカーの黒歴史を書いたイ・ミンソン号、中国に押し出されさらに衝撃」という記事を掲載。「イ・ミンソン監督率いる韓国代表が、歴史上はじめてU23アジアカップで中国より低い成績を記録する黒歴史を書いた」と伝えた。

「日本の前でコーチ陣の無能さと選手たちの実力がそっくり明らかになった」と痛烈に批判。2-1で豪州に勝利した準々決勝は「偶然に近かった」と言い、同じスタメンで日本戦に臨んだことに否定的だ。

さらに「日本を分析したはずだが、試合日までに弱点が見つからなかったようだ。平均年齢が2歳若い日本に対し前半のシュートが1-10、それこそ圧倒された」「パスワークで崩してくる日本の攻撃に対し、なすすべなく翻弄された。プレスは機能せず、ファウルで辛うじて相手のリズムを断ち切るのが精一杯だった」と勝機を見いだせなかった試合を伝えている。



