ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が20日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。東北出身者にメジャーリーガーが多い“秘密”を明かした。

今回は「雪国育ちの芸能人SP」と題して放送され、北海道留萌市出身の五十嵐氏が出演。「雪国のちょっと不思議な習慣」というトークテーマで、「北海道出身なんですけど、東北出身ってメジャーリーガー多い」と切り出した。

自身も含め、ドジャースの大谷翔平、佐々木朗希、エンゼルス・菊池雄星らの名前を挙げた。その理由について「雪国出身の人ね、やっぱり冬に雪投げまくるんですよ。そこで肩ができるんですよ」と伝えた。

これに「あぁ〜」と納得するような声があがるも、すぐに「ウソだ」「絶対盛ってる」と疑いの声も。五十嵐氏は「ブンブンいくんす。下も結構滑るので、下半身を安定させながら投げないといけない。滑るの警戒しながら」と説明した。

だが、MCの明石家さんまが「すいません。大谷も佐々木も多分…室内だったと思う」と指摘して笑いを誘うと、五十嵐氏は「やってますって。子供の頃、やってます。投げてますから。野球やってるから絶対投げてますから」と訴えた。

そして「ただ、そこでちょっと指先の感覚が滑るし、軽かったりもするので、僕はプロに入ってコントロールに苦労したのはそのへんかなと」と雪合戦の影響で制球力に苦しんだと分析してスタジオを爆笑させた。