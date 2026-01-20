劇場版『メダリスト』制作決定！TVアニメ第2期キービジュアル公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『メダリスト』の第2期が2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始されることが決定した。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。

1月17日(土)に東京・丸の内ピカデリーにてTVアニメ『メダリスト』第2期先行上映会が開催。イベントの様子は全国劇場で同時中継され、TVアニメ放送に先駆けて多くのファンが劇場に駆けつけた。

ファンが集まった本イベント内にて、アニメ『メダリスト』の劇場版の制作が発表された。シリーズ初となる劇場版は2027年に公開予定。劇場版では、いよいよ来週1月24日(土)より放送開始となるTVアニメ第2期のその後のストーリーが描かれる。

あわせて、第2期のキービジュアルも公開となった。美しい氷の湖を背景に、主人公・いのりと司、そしてライバルである光と夜鷹が描かれる第2期の象徴的なビジュアルに仕上がっていまる。

TVアニメ第2期、そして新たに制作が決定した劇場版、どちらにも乞うご期待！

また全国巡回中で大好評の「メダリスト展」。次回は3月4日から静岡会場で開催となり、その後4月17日から宮城会場、そして7月に本作の舞台である愛知・名古屋で開催となる。名古屋での会場、会期など詳細情報が発表された。原作からアニメまで、『メダリスト』の魅力が集結した展覧会を、作品の舞台・名古屋にてぜひ楽しんでほしい。

●作品情報

劇場版『メダリスト』制作決定！

2027年公開予定

TVアニメ『メダリスト』

2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始

1月24日より毎週土曜日深夜1時30分〜

CSテレ朝チャンネル1：1月25日(日)より毎週日曜 夜9時00分〜

BS朝日：1月25日(日)より毎週日曜 夜11時30分〜

ディズニープラス スターにて配信開始

ディズニープラス スター：1月24日(土)より毎週土曜 深夜2時00分〜

YouTubeにて期間限定無料配信

YouTube「TVアニメ『メダリスト』公式チャンネル」：1月24日(土)より毎週土曜 深夜2時00分〜

その他、個別課金サイトでも順次配信予定

＜イントロダクション＞

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、

「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは

名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、

ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

●イベント情報

メダリスト展 愛知会場

名古屋PARCO 南館9F PARCO HALL

会期：

2026年7月18日(土)〜8月16日(日)

10:00~20:00

※入場は閉場の1時間前まで

※最終日は17:00閉場

※営業日時は変更となる場合がございます。

詳しくは名古屋PARCO HPをご確認ください。

主催：メ〜テレ、名古屋PARCO

©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

関連リンク

TVアニメ『メダリスト』公式サイト

https://medalist-pr.com/