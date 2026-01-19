「ココス」が「にんじんハンバーグ」を作るとどうなるか　ウマ娘とのコラボで“ウマいものフェス”を開催

ファミリーレストラン『ココス』が、育成シミュレーションゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボ企画「ココスへようこそ！ウマいものフェス！」を、2026年1月20日から3月16日の期間で開催する。

※すべて価格は税込み

競馬ファンが夢中になり、新規競馬ファンも増やす、大ヒットゲーム

『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』は、実在する競走馬の名前と魂を受け継いだ「ウマ娘」たちが、仲間やライバルたちと学園生活で切磋琢磨し、レースでの勝利を目指すゲームやアニメ、漫画などのクロスメディアコンテンツ。ゲームは2021年2月にリリースされ、約1カ月半で累計ダウンロード数が500万を突破、2025年10月には2400万を超えた。

登場するキャラクターたちは、サイレンススズカやオグリキャップといった実在の名馬をモデルにした美少女。シナリオには、実際のレース展開や馬の性格、エピソードが深く反映されていて、競馬とその関係者に深い敬意を払って制作されていることが伝わってくる。ゲームやアニメファンだけでなく、競馬ファンたちの心も掴んで大ヒットとなったのだ。

逆に『ウマ娘』が入り口となって、今まで競馬に興味のなかった人々が競馬ファンになるという現象も。筆者は競走馬を引退した馬が多く所属する乗馬クラブで働いていたが、2022年頃から体験乗馬に来る客層に変化が。若い男性が増え、聞くと『ウマ娘』から興味を持ったとの声ばかり。乗馬業界にとっても嬉しいことで、ブームの大きさを肌で感じたのだった。

『ウマ娘』に出てくる料理やスイーツが期間限定メニューに！

今回のキャンペーンでは、『ウマ娘』に登場するオグリキャップ、ダンツフレーム、ヒシミラクル、シーザリオ、ブエナビスタ、ジェンティルドンナ、グランアレグリア、ラヴズオンリーユーの8人が登場。ホールスタッフ風の衣装を着た姿や、キュートなミニキャラの描きおろしイラストでキャンペーンを盛り上げる。

「ココスへようこそ！ウマいものフェス！」

キャンペーン期間中は、『ウマ娘』の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。販売期間は4弾に分かれ、それぞれの期間で食べられるメニューが異なる。さらに、コラボメニューを含む対象メニューを1品注文するごとに、描きおろしイラストを使用した、各弾でデザインが異なるオリジナルクリアカード（全20種）がランダムで1枚もらえる。対象メニューの詳細はキャンペーン特設サイトで確認を。

※対象メニューの購入は1日につき、ひとり最大6食まで。

【第1弾】1月20日 10時〜2月2日

ココス流 にんじんハンバーグ 1529円

ココス流 にんじんハンバーグ 1529円

『ウマ娘』に登場する「にんじんハンバーグ」をココス流にアレンジ。二段重ねのジューシーなハンバーグに、チェダーチーズをトッピングしたボリューム満点な一品。クセのないまろやかな味わいのにんじんソースと、濃厚なデミグラスソースを合わせた。さらに、ガーリックの効いたメンドテールで味付けをした、にんじんなどの野菜の付け合わせも添え、にんじんづくしな一皿に。

【第2弾】2月3日 10時〜2月16日

やる気UPスイーツ 1309円

やる気UPスイーツ 1309円

いちご、マンゴー、キウイに加え、トップにさくらんぼをのせ、『ウマ娘』に登場する「やる気UPスイーツ」を再現したフルーツパフェ。見た目にこだわった「チュエル」もポイント。甘酸っぱいストロベリーシャーベットやフローズンミックスベリー、まろやかなストロベリーミルクプリン、フルーツカクテル、いちごソースを重ねた、最後までフルーツづくしのパフェを堪能あれ。

【第3弾】2月17日 10時〜3月2日

ココス流 襲来！鬼ヶ島麻婆豆腐丼 1529円

ココス流 襲来！鬼ヶ島麻婆豆腐丼 1529円

とろけるような食感の豆腐と、旨みたっぷりのナスに甘辛い麻婆ソースが絡んだ麻婆豆腐丼。唐辛子や花椒のピリッとした辛さが食欲を刺激する。育成シナリオ「収穫ッ！満腹ッ！大豊食祭」に登場する「襲来！鬼ヶ島麻婆豆腐」をイメージし、シャキシャキ食感のにんじんの細切り、白髪ねぎをたっぷりトッピング。さっぱりとした、すりおろし野菜ソースを仕上げに加えているため、最後の一口まで飽きずに楽しめる。別添えのラー油をプラスして、好みの辛さでどうぞ。

【第4弾】3月3日 10時〜3月16日

いちごキャロットパフェ 1309円

いちごキャロットパフェ 1309円

育成シナリオ「収穫ッ！満腹ッ！大豊食祭」に登場する「キャロット・ニ・アイスノセターノ」をイメージした、オレンジと赤のコントラストが目を引く可愛らしいパフェ。トップにはストロベリーシャーベットといちごを華やかに盛り付け、中層には甘酸っぱいフローズンミックスベリーと、サクサク食感が楽しいクラッシュパイ、まろやかなマンゴープリンを重ねている。にんじん色のさっぱりとした味わいのキャロットベジタブルゼリーで、最後の一口まで “心が震える”ような味わいに。

オリジナルクリアカード

さらに、対象メニューを注文したレシートに、その場で抽選結果がわかる応募コードを印字。応募ページにアクセスし、応募コードを入力すると、対象メニュー1品につき1ポイントが付与され、1ポイントごとに、「ココス限定オリジナルブランケット」が300人に当たるWEB抽選に応募できる。

ココス限定オリジナルブランケット

ゲーム内で使える「包み焼きハンバーグ」もゲットしよう！

また、ココスの看板メニュー「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g」に、ゲーム内で使用できる「ココスオリジナル回復アイテム」と交換できるシリアルコードと、「ココスオリジナルスペシャルクリアカード」が付いた特別セットメニューも販売（※1日につき、ひとり1食まで）。

特別セットメニュー

「オリジナル回復アイテム」は、ココス定番商品の「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ」。「ココスオリジナルスペシャルクリアカード」は販売期間でデザインが異なり、前半（1月20日 10時〜2月16日）はキュートなミニキャラの集合イラスト、後半（2月17日 10時〜3月16日）はオリジナル衣装を着た描きおろしの集合イラストだ。

グッズ販売や、SNSキャンペーンも見逃すな！

一部店舗では描きおろし等身大パネル（全8種）を展示し、「ココス限定！オリジナルアクリルスタンドパネル」を販売する。アクリルスタンドパネルは、前半（1月20日 10時〜2月16日）と後半（2月17日 10時〜3月16日）でキャラクターが異なり、それぞれ4種類ずつ。なくなり次第終了となる。

等身大パネル

「ココス限定！オリジナルアクリルスタンドパネル」前半 各1100円

「ココス限定！オリジナルアクリルスタンドパネル」後半 各1100円

そのほか、全国のココス店内にて、ブエナビスタ、ジェンティルドンナ、グランアレグリア、ラヴズオンリーユーの4人によるコラボキャンペーンオリジナルボイスを聞けたり、ココス公式Xアカウントでは抽選で景品が当たるキャンペーンが行われたりなど盛りだくさん。キャンペーン特設サイトでチェックしよう！

