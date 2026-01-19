【928円で⁉︎】有線イヤホンのポテンシャル活用で、スマホを「ハイレゾ仕様」に格上げ
本日2026年1月19日は、DACチップを搭載し最大24 bit/96KHzの高音質で音楽を楽しめる、UGREENの「USB C to 3.5mm イヤホンジャック変換ケーブル」がお得に登場しています。
最大24 bit/96KHzの高音質で音楽を楽しめるUGREENのイヤホンジャック変換アダプターが過去最安値で登場。
UGREENの「USB C to 3.5mm イヤホンジャック変換ケーブル」は、最大24 bit/96KHzの高音質出力を提供して音声のロスを最小限に抑えながら高音質で音楽を楽しめるタイプC端子搭載スマホ/タブレット向けイヤホンジャック変換アダプターです。
今なら45％オフの928円と過去最安値で販売中。
約10cmのショートケーブル、アルミ製の外装で持ち運びやすさ・耐久性も◎。
アルミ合金と柔軟度が優れたシリコン編みを使用し、30000回以上の折り曲げテストに耐えるほどケーブルの耐久性が高いのがポイントです。
また、ほかの配線と絡みにくいため、摩耗を気にせずに使いやすい点も◎。
音声通話・音量調整・音楽再生が操作可能
本商品はインラインコントロール対応により、音楽の再生・停止やボリューム操作ができてとても便利。マイク付きのイヤホンを使えば通話もできます。
プラグ＆プレイで簡単に接続でき面倒な設定なども不要です。
USB-C機器で有線イヤホンを使いたい人のための高音質DAC搭載アダプタとして評価が高く、日常の音楽鑑賞や動画視聴にぴったりなアイテムですよ。
なお、上記の表示価格は2026年1月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
