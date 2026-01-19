この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【ひろゆき】「就活で自己肯定感下がりました」27卒就活生4名のリアルな悩みにひろゆきがまさかの回答…⁉｜面接・自己PR・内定」と題した動画を公開。27卒の就活生が抱えるリアルな悩みに、ひろゆき氏が独自の視点で回答した。



動画では、就活生から寄せられた様々な悩みにひろゆき氏が答えていく。まず「自己PRで大事なことは？」という質問に対し、ひろゆき氏は「その会社が必要だと思う人材を演じられるかどうか」と回答。「試験官や面接官もそこの正社員。この人たちみたいな人が採用される」と述べ、面接官が好むリアクションを他の人の反応を見て学ぶことが重要だと説いた。さらに、若手に対して企業が期待するのはエネルギーであるとし、「就職するんだったら僕は多分『24時間いつでも働けるので、土日でも何時でも働きます』って言うと思う。それを言ってマイナスになるわけない」と持論を展開。ただし、「実際は行かないけどね」と付け加え、笑いを誘った。



続いて「日本の就活文化に違和感がある」という相談には、「学生にとっては便利なシステム」としながらも、「企業側にはあまりメリットはない」と分析。かつてはブランド力のある大企業が社員を「洗脳」できたが、今は優秀な人材ほど3年程度で転職してしまうため、「青田買いシステムは崩壊している」と指摘した。



また、「自己肯定感が低く承認欲求が高い」という悩みには、「見た目が良い女性の承認欲求は直らない」と辛口なコメント。解決策として「学生のうちに一番まともで浮気しなさそうな人と子どもを作ると良い。子どもに承認される幸せが得られる」という驚きの回答を示した。



他にも「やりたいことがわからない」という悩みには「見つけようと思ったことが一度もない」「いろんな仕事を経験して情報量を増やす方がいい」と語るなど、動画全体を通して、常識にとらわれないひろゆき氏ならではのキャリア観が示されている。



