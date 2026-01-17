「僕たちにとって悪夢でした」千葉移籍の津久井匠海、“同僚”となった17歳姫野誠を称賛「本当にクオリティが高い」

「僕たちにとって悪夢でした」千葉移籍の津久井匠海、“同僚”となった17歳姫野誠を称賛「本当にクオリティが高い」