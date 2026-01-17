プーチンと習近平の利害が一致し、２人は「反米」の盟友に…中華民族の復興を阻む「米国」への屈折したライバル心

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

習が高みへ

「国恥の物語」は、「中華民族の偉大な復興」というスローガンと響き合う。100年の長きにわたる国民的恥辱を耐え忍んだからこそ、その先に待ち受ける「偉大な復興」が輝きを増すからだ。

汪が「復興」の意味を説明する。「ある中国人学者の指摘によると、復興には『失われた地位』を取り戻すという含意がある。だから、100年の恥辱をすすぎ、世界の中心（定位置）に返り咲くという目標と深く結び付いている」

もともと「中華民族の偉大な復興」という標語は江が唱え、後を継いだ胡錦濤も多用していた。汪によると、習は「既存のフレーズに『中国の夢』という言葉を加え、国を導く指針とし、新たな高みへ引き上げた」という。

習は2012年に共産党総書記に就任すると、愛国主義教育の深化に着手した。学校教科書の標準化を図り、17年から『歴史』『国語』『道徳と法治』の重点3科目で統一教科書を導入した。

歴史教科書は以前と様変わりし、領土問題の記述が大幅に増えた。南シナ海や台湾、釣魚島（沖縄県・尖閣諸島の中国名）に関する言及が目立ち、「古来、中国領」と説く特設欄まで登場した。

テレビには愛国番組があふれ、愛国心をかき立てる映画や歌、本も大量に作られる。江沢民が天安門事件後に推し進めた愛国主義教育は社会に深く根を下ろし、「スイッチの壊れたラジオのように延々と鳴り続けている」。

党の目標転換

「共産党は『今日の目的のために過去を利用する』という生き残り戦略を採用し、驚くべき成功を収めた」と汪は振り返る。「党は正統性を回復し、ナショナリズムと愛国主義が新たな『接着剤』となった」

中国共産党の目標も変遷した。汪によると、「共産主義の実現」に代わり、「中華民族の偉大な復興」が新たな使命となった。1921年、上海で産声を上げて以来、党の歴史における「最も重大な転換」と言う。

「共産党は『革命の前衛』として創建された。だが、その目標は天安門事件と冷戦終結で塗り替わる。民族の集合意識に宿る歴史的記憶を利用して、今や中華民族の夢を追う『愛国主義者の党』となったのだ」

米が新たなターゲット

愛国主義のナラティブ（民族の物語）も少しずつ変容している。汪によれば、江沢民や胡錦濤が「国恥」を強調していたのに比べると、習近平は「復興」に力点を置いているという。

中国は今や押しも押されもせぬ大国である。経済発展を遂げ、軍事力も増強されるにつれ、それまでのように「過去の恥辱」だけにこだわるのではなく「未来の栄光」に微妙に軸足を移しているというわけだ。

その結果、対日感情は2010年代後半に改善した。20年代に入って再び悪化に転じたのは、歴史認識など過去の問題というより、現在の外交・政治関係の冷え込みが影を落としているとみられている。

米中対立が激しさを増し、アメリカ人の対中感情が著しく悪化しているのに伴い、中国人の対米感情もとげとげしさを増している。汪によると、愛国主義教育の標的は、既に日本からアメリカに移っている。

「香港一の健筆」練乙錚は、「中国共産党が『百年国恥』を言い立てるとき、屈折した心理が隠されている」と指摘する。「かつては自分が天下の覇者だったのに、アメリカにその座を奪われたからだ」

キッシンジャーが「回帰する大国」と形容した通り、5000年の歴史を誇る中国は長らく、世界に覇を唱えてきた。建国250年の若い国に後れを取り、覇者の誇りを傷つけられた分、屈辱が増すというわけだ。

「中華民族の偉大な復興」という「夢」の前に立ちはだかるアメリカ。「定位置」回帰に執念を燃やす習と、米国に遺恨を抱くロシア大統領ウラジーミル・プーチンの利害は一致する。2人は「反米」の盟友となった。

＊

