ÉÂ±¡¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ±Î½¡Ä¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¡È»ÈÍÑÉÔ²Ä¡É¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢10³äÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© 3·îËö¤Þ¤Ç¡Ö3³äÉéÃ´¡×¤Ç¼õ¿Ç¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
º£¸å¤â¡È3³äÉéÃ´¡É¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤«¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤¬¸¶Â§
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÁ°Äó¤Ë¡¢2024Ç¯12·î2Æü¤Ç½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¸ú´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇºÇÄ¹1Ç¯¤Ï½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤â2025Ç¯12·î1Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢12·î2Æü°Ê¹ß¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ä»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Î»ÈÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤äÆÃÄê·ò¿Ç¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò°å»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¤ËÌµ½þ¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ5Ç¯°ÊÆâ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ç¤â¡È10³äÉéÃ´¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤ä¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Îº®Íð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï»öÌ³Ï¢Íí¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤òÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤ä»ñ³Ê¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Î¤ß¤ò»ý»²¤·¤¿¿Í¤Ë10³äÉéÃ´¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î3³äÉéÃ´¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ë±è¤Ã¤¿¥ì¥»¥×¥ÈÀÁµá¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤Ï2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤âÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤¬°Â¿´
¸½ºß¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤è¤ë¸ÂÅÙ³ÛÉ½¼¨¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤«¡¢¸ÂÅÙ³Û¤ÎÅ¬ÍÑ¶èÊ¬É½¼¨¤Î¤¢¤ë»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¶èÊ¬É½¼¨¤ÏÇ¤°Õ¤Î¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Áë¸ý¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó°åÎÅÈñ¤ÎÁ´³Û¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«ー¥É¥êー¥Àー¤Ç¸ÂÅÙ³ÛÉ½¼¨¤ÎÆ±°Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ò¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Ü¹Ô¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä»ñ³Ê¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò»ý»²¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï°ìÄê¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê°åÎÅ¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ä¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
