¹©¾ìÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¥·¥í¥¦»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¹©¾ì¡¦´ü´Ö¹©Å¾¿¦¡ÛÂ¨ÆüÆþÎÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë | ¥±¥ó¥·¥í¥¦¡×¤ÇÆ°²è¡Ö¡Ú´ü´Ö¹©¡Û¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥áー¥«ー5Áª¡ÃÌÌÃÌ¥Æ゙ー¥¿¤Æ゙Ê¬¤«¤Ã¤¿¡È¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¦¾ì¡É¡×¤ò¸ø³«¡£Æ±»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¿ôËü¿Í¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢µëÍ¿¤äÂÔ¶ø¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ïÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¡ÖËþÂÅÙ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¥áー¥«ー¤ò5¼Ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥ó¥·¥í¥¦»á¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥áー¥«ー¤Ï¡¢¥Õ¥¿¥Ð»º¶È¡¢¥Ç¥ó¥½ー¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¡¢¥È¥è¥¿¤Î5¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£ÁªÄê´ð½à¤Ï¡¢Æ±»á¤¬ÌÌÃÌ¤·¤¿¿Í¡¹¤«¤é¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¤Ç¤âÆ±»á¤Ï¡¢1¼ÒÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¥Õ¥¿¥Ð»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤È¾Ò²ð¡£¹©¾ìÆÃÍ¤Î¡¢ÀßÈ÷°Û¾ï¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Æ¾å»Ê¤ò¸Æ¤Ö¾ìÌÌ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¿¥Ð»º¶È¤Ç¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî¶È°÷¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2¼ÒÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Ç¥ó¥½ー¤Ï¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Â¿¤¯¡¢½÷À¤Î³ä¹ç¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò°·¤¦¤¿¤á·Úºî¶È¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£3¼ÒÌÜ¤ÎËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¤Ï¡¢Ìë¶Ð¤¬23»þÈ¾¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¶È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¿Í¡×¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥ó¥·¥í¥¦»á¤Ï¡¢´ü´Ö¹©¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢µëÍ¿¤ä½Ë¤¤¶â¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÀè¤Î¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Ê¤É¡¢Ä¹´üÅª¤ËÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¿¦¾ìÁª¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
