¡Ú¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Û¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÈ¾³Û¤Ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼25¡ó¥ª¥Õ¡£X¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¡ª¡Ô2·î18Æü¤Þ¤Ç¡Õ
2026Ç¯1·î15Æü¸½ºß¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¸ø¼°X¡Ê¡÷bamiyan_CP¡Ë¤Ç¡¢ºÇÄ¹26Ç¯2·î18Æü¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê21Ëç...¡ª
¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¡Ö2026¤ªÇ¯¶Ì¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò´Þ¤à¹ç·×21Ëç¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢25¡ó¥ª¥Õ°ú¤¤Ë¤Ê¤ë3ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ï879±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢659±ß¤Ë¡£ÂæÏÑÂç¤«¤é¤¢¤²¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ï967±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢725±ß¤Ë¡£³¤Ï·¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤Ï934±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢700±ß¤Ë¡£
¤Ä¤Å¤¤¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ê¥ó °ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡ÊÃæ¥¸¥ç¥Ã¥¡Ë¤Ï549±ß¢ª274±ß¤Ë¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï384±ß¢ª191±ß¡£¡Ö100ÆüÈ¯¹Ú¡×¾Ò¶½¼ò5Ç¯½ÏÀ®¡Ê¥°¥é¥¹¡Ë¤Ï219±ß¢ª109±ß¤Ë¡£¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ï384±ß¢ª191±ß¤Ë¡£¹õ¥Ã¥¥ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï329±ß¢ª164±ß¤Ë¡£¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡Ê¾Ò¶½¼ò¡Ë¤Ï329±ß¢ª164±ß¤Ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß110±ß³ä°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÅÐ¾ì¡£
ËÜ³Ê¾Æñ»Ò¡Ê6¸Ä¡Ë¤ä¡¢³¤Ï·¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢»³À¹¤ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤â110±ß°ú¤¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô