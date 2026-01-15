¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÁ´¹ñÊ¿¶Ñ155±ß10Á¬¡¡Ìó4Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¸¶Ìý¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Íî
¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤¬9½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤¡Ê1·î13Æü¡Ë»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µ¤è¤ê60Á¬°Â¤¤¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê155±ß10Á¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï9½µÏ¢Â³¤Ç¡¢2021Ç¯6·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½4Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤Ç¤¹¡£
Àè½µ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËºÇÂç5000Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Î¸¶Ìý¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ä½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÊóÆ»¤ËÈ¼¤¦±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè½µ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£