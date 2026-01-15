¥·¥ã¥ª¥ß¡ÖPOCO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¡Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û
¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëXiaomi Japan¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPOCO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPOCO M8 5G¡×¤ò2026Ç¯1·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ
ºÇÂç120Hz¤Î3D¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤¿6.77·¿¥Õ¥ëHD¡Ü¡Ê2392¡ß1080¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç120Hz¤Ç¡¢Æ°¤¤ÎÂ®¤¤¥²¡¼¥à¤ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¤Ê¤á¤é¤«¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¡£
5000Ëü²èÁÇ¡¦¥á¥¤¥ó¡¢200Ëü²èÁÇ¡¦¿¼ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Î2´ã¥«¥á¥é¤òÇØÌÌ¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë¡£Á°ÌÌ¥«¥á¥é¤Ï2000Ëü²èÁÇ¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5520mAh¡£45¥ï¥Ã¥È¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢18¥ï¥Ã¥È¤ÎÍÀþ¥ê¥Ð¡¼¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÖXiaomi HyperOS 2¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥á¥â¥ê¡¼¤Ï8GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¡£microSD¥«¡¼¥É¡ÊºÇÂç1TB¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î3¿§¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï3Ëü6980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£