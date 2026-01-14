ÌÀ¼£¤Î¥Á¥ç¥³¤ò3ËçÇã¤¦¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Á¥ç¥³·¿¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ë¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë...¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¤¬ºî¤ì¤ë¤è
ÌÀ¼£¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ºî¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³·¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
ÌÀ¼£¤ÎÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò3Ëç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÅòÀù¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¤¬ºî¤ì¤ë¥Á¥ç¥³·¿¤Ò¤È¤Ä¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î·¿¤Ç¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¦¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¦¤³¤®¤ß¤å¤ó¤Î6¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡ÖÌÀ¼£¥Ï¥¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡ÖÌÀ¼£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢·ÊÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663985
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô