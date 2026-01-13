【シリーズ集大成の魅力をお届け！ 『Winning Post 10 2026』実機プレイ生放送】 1月19日20時～ 配信予定

コーエーテクモゲームスは、配信番組「シリーズ集大成の魅力をお届け！ 『Winning Post 10 2026』実機プレイ生放送」を1月19日20時より放送する。

「Winning Post 10 2026」は3月26日に発売を予定しているプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC用競馬シミュレーションゲーム。配信ではMCとして守永真彩さん、ゲストに競馬評論家の須田鷹雄さんが出演し、本作の最新情報を発信する。番組ではPS5版の実機プレイも予定されており、発売前にゲーム映像をチェックできる配信になる。

配信はYouTubeとニコニコ生放送、X Liveで実施される予定。

□YouTubeの配信ページ

□ニコニコ生放送の配信ページ

□X Liveの配信ページ

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.