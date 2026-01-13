●昼前まで大気不安定。突風や雷を伴う可能性も

●午後は日ざしも届き、寒さも和らぐ予想



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜から分厚い雲が広がってきました。

日付が変わるころ日本海側から雨雲が接近し、この時間は県内の広い範囲で雨が降っています。





きょう13日(火)は低気圧が日本海を東に進んでいきますが、この低気圧から伸びる前線が午前中 県内を通過する見込みです。





この先も県内には雨雲が流れ込む予想です。

大気の状態も不安定で、突風や雷を伴う可能性もありますが、前線通過後の昼ごろからは日ざしが届くところも多くなりそうです。

また最高気温は各地13度前後と、きょう13日(火)は寒さも和らいで日中は日ざしの温もりが感じられそうです。





県内は昼前にかけて雨が続くでしょう。急な突風や雷の発生にもご注意ください。

午後は瀬戸内側ほどよく晴れて、雲のほとんどない快晴のところも出てくる予想です。

ただし午後もところどころで風が強く吹く予想です。洗濯物はしっかり固定しておくといいでしょう。





日中の最高気温は各地13度前後。きのう12日(月)より5度以上高くなるところが多くなりそうです。





あさって15日(木)は日ざし控えめの空模様ですが、週末にかけて晴れる日が多くなる見通しです。

また今週後半にかけては平年より気温が高く、特に16日(金)の最高気温は山口市内で16度。3月下旬並みの暖かさとなりそうです。

来週にかけて緩やかにこの時期らしい寒さに戻っていくので、今週後半の日ざしの温もりをしっかりと有効活用していきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）