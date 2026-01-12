この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「2026年この株買っとけww 放置で爆益?1株ポイ活とは？」と題した動画を公開。株式投資の知識がない初心者でも、機械的に株を購入するだけで毎月収入を得られる「1株ポイ活」という手法を紹介した。

「1株ポイ活」とは、株価が安く配当金を出す企業の株を1株ずつ多数購入し、配当金と楽天銀行の特典を二重取りする方法だと、出演者のネコ山氏は説明する。具体的には、まず配当金の受け取り先を楽天銀行に設定。これにより、企業からの配当金に加え、楽天銀行が実施する「配当金受取プログラム」によって、配当金1件の受け取りごとに現金10円が付与されるという。たとえ配当金が1円未満であっても切り上げられて1円が支払われる銘柄が多いため、少額ながらも着実に収入を増やせるとのことだ。

ネコ山氏はこの手法のメリットとして、数百円程度の少額から始められる手軽さに加え、多くの銘柄に分散投資することでリスクを抑えられる点を挙げる。同氏は「全体としてプラスになってればいい」と述べ、個別の株価の上下に一喜一憂する必要はないと指摘。これはインデックス投資の考え方と似ているという。さらに、自身が保有する株の値動きを通じて、経済の動向を肌で感じられるようになり、投資の勉強にもなると語った。

ただし、この方法を実践する上では注意点もあるとネコ山氏は付け加える。NISA口座で保有する日本株や国内ETFの場合、配当金の受取方法を楽天銀行に指定する「登録配当金受領口座方式」にすると、NISAの非課税メリットが適用されず、課税対象となってしまう。そのため、この手法はNISA口座とは別の特定口座などで行う必要があると解説した。

動画では、証券会社のスクリーニング機能を使って対象銘柄を探す方法も紹介。株の知識がなくても始められるこの方法は、資産形成の新たな選択肢となるかもしれない。興味のある方は、注意点を理解した上で試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:09

初心者でもできる「1株ポイ活」とは？
01:24

毎月お金が振り込まれる仕組みを解説
02:19

「1株ずつ」買うことのメリット
03:10

買うべき株の選び方
05:00

「1株ポイ活」の攻略法と注意点

関連記事

「手数料の計算が始まる前に払えばOK」楽天カードのリボ払いキャンペーンを“手数料ゼロ”で攻略する裏技

「手数料の計算が始まる前に払えばOK」楽天カードのリボ払いキャンペーンを“手数料ゼロ”で攻略する裏技

 【楽天ペイ改悪速報】ポイント還元率が最大1.5%→1.0%に引き下げ いつからどう変わる？

【楽天ペイ改悪速報】ポイント還元率が最大1.5%→1.0%に引き下げ いつからどう変わる？

 ポイ活VTuber・ネコ山が解説、JCBの新キャンペーンでAmazonギフトカード12,000円分を獲得する方法

ポイ活VTuber・ネコ山が解説、JCBの新キャンペーンでAmazonギフトカード12,000円分を獲得する方法
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube