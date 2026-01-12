この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「2026年この株買っとけww 放置で爆益?1株ポイ活とは？」と題した動画を公開。株式投資の知識がない初心者でも、機械的に株を購入するだけで毎月収入を得られる「1株ポイ活」という手法を紹介した。



「1株ポイ活」とは、株価が安く配当金を出す企業の株を1株ずつ多数購入し、配当金と楽天銀行の特典を二重取りする方法だと、出演者のネコ山氏は説明する。具体的には、まず配当金の受け取り先を楽天銀行に設定。これにより、企業からの配当金に加え、楽天銀行が実施する「配当金受取プログラム」によって、配当金1件の受け取りごとに現金10円が付与されるという。たとえ配当金が1円未満であっても切り上げられて1円が支払われる銘柄が多いため、少額ながらも着実に収入を増やせるとのことだ。



ネコ山氏はこの手法のメリットとして、数百円程度の少額から始められる手軽さに加え、多くの銘柄に分散投資することでリスクを抑えられる点を挙げる。同氏は「全体としてプラスになってればいい」と述べ、個別の株価の上下に一喜一憂する必要はないと指摘。これはインデックス投資の考え方と似ているという。さらに、自身が保有する株の値動きを通じて、経済の動向を肌で感じられるようになり、投資の勉強にもなると語った。



ただし、この方法を実践する上では注意点もあるとネコ山氏は付け加える。NISA口座で保有する日本株や国内ETFの場合、配当金の受取方法を楽天銀行に指定する「登録配当金受領口座方式」にすると、NISAの非課税メリットが適用されず、課税対象となってしまう。そのため、この手法はNISA口座とは別の特定口座などで行う必要があると解説した。



動画では、証券会社のスクリーニング機能を使って対象銘柄を探す方法も紹介。株の知識がなくても始められるこの方法は、資産形成の新たな選択肢となるかもしれない。興味のある方は、注意点を理解した上で試してみてはいかがだろうか。