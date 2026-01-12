¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¼°Åµ¸å¡¢20ºÐ¤¬¡Ö19ºÐ¡×Æ±µéÀ¸¤Ë¼ò°û¤Þ¤»¤¿¡Ä¡È½ý³²ºá¡É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡¡°û¿©Å¹¤¬ÂçÌÂÏÇ¤òÈï¤ë¥ï¥±
¡¡1·î12Æü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦¤Ä¤É¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Î¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬¡¢°û¿©Å¹¤Ç¾®³Ø¹»»þÂå¤äÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤à¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¾ì¹ç¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö·º»öÀÕÇ¤¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç19ºÐ¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·°û¿©Å¹¤Ç20ºÐ¤Î¿Í¤¬19ºÐ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º´Æ£¤ß¤Î¤êË¡Î§»öÌ³½ê¤Îº´Æ£¤ß¤Î¤êÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ä´ÆÆÄÂå¹Ô¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤¬20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤âË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¡¡²þÀµÌ±Ë¡¤¬2022Ç¯4·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢À®Ç¯Ç¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÈó¹ÔËÉ»ß¡¢ÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤Î¶Ø»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡ÊµìÌ¾¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô°û¼ò¶Ø»ßË¡¡Ë¤Ç°ú¤Â³¤¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¡Ê¿Æ¸¢¼Ô¡Ë¤ä¡Ö´ÆÆÄÂå¹Ô¼Ô¡×¡Ê¿Æ¸¢¼Ô¤Ë½à¤¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿Æ¸¢¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¡¢Áí¹çÅª¤Ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤ò´ÆÆÄ¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¼Ô¡Ë¤Ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î°û¼ò¤òÀ©»ß¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î°û¼ò¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ©»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÊÎÁ¡Ê·ÚÈù¤ÊÈÈºá¤Ë²Ê¤¹¤ëºâ»º·º¡£¶â³Û¤Ï1000±ß°Ê¾å1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤Ë½è¤¹¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼°Åµ¸å¤Ë¾®³Ø¹»»þÂå¤äÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È°û¿©Å¹¤Ç±ã²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·20ºÐ¤Î¿Í¤¬°û¿©Å¹¤ÇÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î19ºÐ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¿Í¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö´ÆÆÄÂå¹Ô¼Ô¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢20ºÐ¤Î¿Í¤¬¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤ÇÆ±ÀÊ¤·¤Ê¤¬¤é°û¼ò¤òÀ©»ß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè½Ò¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ãÈ¿¤·¤¿20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°û¼ò¤ò¶¯Í×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ä´ÆÆÄÂå¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¯Í×ºá¡Ê·ºË¡223¾ò¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÈºá¤¬À®Î©¤·¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤¬À®Î©¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°û¿©Å¹¤ÇµÒ¤¬20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¼ò¤òÄó¶¡¤·¤¿Å¹Â¦¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤Î¶Ø»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¼ò¤ò¼è¤ê°·¤¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÒ¤¬20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼ò¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢Äó¶¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡ÊÆ±Ë¡1¾ò3¹à¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆ±Ë¡3¾ò1¹à¡Ë¡£
¡¡¼ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î°û¼ò¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ä¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëµÁÌ³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆ±Ë¡1¾ò4¹à¡Ë¡£¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢°û¼ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢½èÈ³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¡¢µÒÂ¦¤¬¡Ö2¿Í¤È¤â20ºÐ°Ê¾å¡×¤Èµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¡¢Å¹Â¦¤¬¼ò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â°û¿©Å¹¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤òÄó¶¡¤·¤ÆÈ³¶â·º¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼òÎàÈÎÇä¶È¤ÎÌÈµö¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î°û¼ò»þ¤ËµÞÀ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ìµ¤°û¤ß¤Ê¤ÉÌµÍý¤Ê°û¤ßÊý¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯Í×¤·¤¿Áê¼ê¤¬20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¿Í¤Ï¡¢½ý³²ºá¡Ê·ºË¡204¾ò¡Ë¤Ê¤É¤Î·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·º»öÀÕÇ¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ì±»ö¾å¡¢¼£ÎÅÈñ¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤Î¶Ø»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬µÞÀ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢°û¿©Å¹Â¦¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¤¹¤ëµ¬Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°û¿©Å¹¤¬Ç¯Îð³ÎÇ§¤òÂÕ¤ê¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¼ò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢µÞÀ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°û¿©Å¹¤âÌ±»ö¾å¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°û¿©Å¹¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Áê¼ê¤äÅ¹Â¦¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¼ò¤òÀäÂÐ¤Ë°û¤Þ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö°û¼ò¤ò¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¡×¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£