バレンタインはサンキューマートで♡推しと楽しむ390円ぬい活アイテム
「BeSmile,BeKawaii」をテーマに、推し活アイテムがALL390円で揃うサンキューマートから、バレンタインをテーマにした推し活グッズが登場します。Z世代を中心に人気の「ぬい活」に寄り添い、甘くときめくデザインで推しとの時間をもっと特別に演出。全国の店舗では1月下旬より入荷次第販売、公式オンラインショップでは1月8日(木)12時より先行予約がスタートします。写真映えも叶えるラインナップは要チェックです♡
バレンタイン×ぬい活の新提案
今回のテーマは「ぬいとイベントを楽しむ」。チョコレートやハートをモチーフにしたラブリーなデザインで、バレンタインムードをたっぷり詰め込んだ全13アイテムが揃います。
単体使いはもちろん、友人同士でお揃いにしたり、推しカラーで統一したりとアレンジ自在。SNS映えにもこだわったデザインで、ぬいとのおでかけや撮影がさらに楽しくなります。
ケアベア™×サンキューマート♡ALL390円で叶うパジャマパーティー雑貨
390円で揃う推し活アイテム
すべてのアイテムは390円(税込429円)で展開。価格を気にせず複数買いできるのもサンキューマートならではの魅力です。
日常使いしやすいアイテムから、イベント気分を盛り上げるデザインまで幅広くラインナップ。
※商品ページは、予約開始時に公開となります。
※各商品上限数に達し次第受付終了となります。
注目のピックアップ商品
ぬいぐるみ用セーター
価格：各390円(税込429円)
推しのイメージカラーに合わせて選べるぬいぐるみ用セーター。全8色展開で、チームカラーコーデやお揃いスタイルも楽しめます。
ペアカードホルダー
価格：各390円(税込429円)
カードを2枚並べて収納できる仕様で、同担コーデや推し違いの組み合わせも自由自在。自分らしい世界観を表現できるアイテムです。
推しと甘いバレンタインを
推しと過ごす時間を、もっと可愛く、もっと楽しくしてくれるサンキューマートのバレンタイン推し活アイテム。ALL390円とは思えないデザイン性で、ぬい活初心者から上級者まで満足できる内容です。
店舗販売は入荷次第スタートとなるため、確実に手に入れたい方はオンライン先行予約がおすすめ♡この季節だけの特別なラインナップで、推しとの思い出を甘く彩ってみてください。