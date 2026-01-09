アルペンスキー男子の日本のエース、小山陽平が９日、自身のインスタグラムを更新。「アキレス腱断裂。いつも信じて応援してくれる皆様。すみません。悔しいかなシーズン終了を余儀なくされました」などと英語と日本語でつづり、左足にギプスをつけ、両松葉づえで立つ写真を投稿した。

英文では「マドンナでのレース前のトレーニング中に」と負傷時の状況を説明。２枚目は動画で、小山は終盤に旗門にスキーをとられ転倒した。

日本語では「復帰までの道のりは間違いなく長い道のりだと思いますが、コツコツと地道に積み上げていく精神力は人一倍あると自負しているので、それを頼りに必ず更に強くなって戻ってきます」と再起を誓った。

この日アルペンスキーの全日本チームは公式インスタグラムを更新。「小山選手は１月５日、トレーニング中にアキレス腱断裂および軽度の骨挫傷の怪我を負いました」と報告し、「１月８日に帰国後、国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）にてチームドクターの診察を受け、その後専門医のいる医療機関に入院し、手術を終えております。今後は医師の指示のもと、治療およびリハビリテーションに専念し、復帰を目指してまいります」などと説明した。

小山は２月のミラノ・コルティナ五輪出場が絶望となった。