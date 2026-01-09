米津玄師、サメに乗る！『紅白』チェンソーマン「IRIS OUT」パフォーマンス映像解禁 花火のアーカイブも公開
「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日放送）にて、初パフォーマンスを行った、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のパフォーマンス映像が、米津玄師 公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】サメに乗る米津玄師！公開された紅白「IRIS OUT」パフォーマンス映像
昨年大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」にて、米津玄師が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」。HANAのゲスト出演や、サメライドなど見どころ満載な演出のなか、総勢100人による圧巻のステージが繰り広げられたが、NHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開された本映像は、公開から6日間で1,000万回再生を突破。公開終了が惜しまれる中、待望の米津公式YouTubeチャンネルでのアーカイブ公開となった。
また、エンディング・テーマである米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」の大ヒットに感謝を込めて開催されたスペシャル花火のアーカイブ映像も公開。「IRIS OUT」、「JANE DOE」の音楽に載せ、夜空を鮮やかに彩る特別演出のミュージック花火が、昨年12月20日より東京・お台場にて、お台場レインボー花火とのコラボレーションとして開催されたが、アーカイブ映像は、デンジとレゼの特別フレームとともに、様々な方向から捉えた花火が楽しめる、臨場感の溢れる映像となっている。
当日は雨が降りしきる中、ミュージック花火を見に多くの観客が来場し大盛況。「IRISOUTからのJANEDOE、音楽とともにしとしとと降り注ぐ雨の音がレゼの心情に寄り添うようで泣けました」「チェンソーマン屈指の名シーンを思い出させる花火がみれてよかった」など、映画とリンクした演出に感動した来場者から多くの感想が寄せられていた。
