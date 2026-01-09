年末年始テレビCM放送回数、今田美桜が1位 綾瀬はるか、横浜流星が続く【20位までの一覧あり】
エム・データは9日、2025年12月28日から26年1月3日に東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMに出演・登場した人物を対象とした「2025年〜2026年の年末年始TV-CMタレントランキング」を発表。放送回数は、今田美桜が518回で総合1位に輝いた。2位は425回で綾瀬はるか、3位は362回で横浜流星と続いた。
【写真】雰囲気が激変！前髪ありセミロング姿の今田美桜
今田は、会社数も10社（任天堂、第一生命、阪急阪神不動産、楽天モバイル、AOKIホールディングス、キリンビール、SCSK、インディード、P&G、Haleonジャパン）で、賀来賢人とともに1位に輝いた。
■2025年〜2026年の年末年始TV-CM放送回数
1位：今田美桜（518回）
2位：綾瀬はるか（425回）
3位：横浜流星（362回）
4位：大谷翔平（359回）
5位：上戸彩（308回）
6位：菜々緒（306回）
7位：池田エライザ（301回）
7位：見上愛（301回）
9位：中条あやみ（297回）
10位：松平健（288回）
11位：塚本恋乃葉（287回）
12位：松坂桃李（276回）
13位：芦田愛菜（255回）
14位：サンドウィッチマン（251回）
15位：鈴木亮平（246回）
16位：大泉洋（TEAM NACS）（243回）
17位：本木雅弘（240回）
17位：あの（240回）
19位：永瀬廉（King ＆ Prince）（238回）
20位：川口春奈（236回）
■2025年〜2026年の年末年始TV-CMタレントランキング
調査期間：2025/12/28（日）0:00:00〜2026/1/3（土）23:59:59
調査対象：日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたTV-CMに出演・登場した人物を対象。
調査方法
・放送回数ランキング：上記対象TV-CMの放送回数でランキング。
・会社数ランキング：上記対象TV-CMの会社数を集計しランキング。
・会社数上昇タレントランキング：2023年〜2024年の会社数に対し上記調査期間で上昇した会社数を集計しランキング。
※映画告知・通販・イベント事業系・放送局系 TV-CM (番組宣伝含む）、インターネット動画配信サービス内映像に出演している場合のTV-CM、本人出演PVやライブ映像が使用されている音楽商材系TV-CM、生 TV-CM、インフォマーシャル、ナレーションのみでの出演、スポーツ中継映像のみでの登場、アニメやコンテンツのキャラクター（全てエム・データ基準）は対象外。
※グループやコンビに所属しているタレントは、「個人単位での出演」と「グループ・コンビ単位での出演」を合わせて集計しランキング。「個人単位での出演」は、ひとつのTV-CMに個人単位で出演している場合、「グループ・コンビ単位での出演」は、ひとつのTV-CMにグループメンバー全員が出演している場合とする。
※会社数ランキングは、エム・データ独自の基準で収集・登録した会社名に基づき、タレントの契約期間や契約社数ではなく、調査期間内で放送されたタレントが出演している TV-CMの会社数を集計している。
※会社数上昇タレントランキングの2025年〜2026年調査期間は「2025/12/28（木）〜2026/1/3（水）」を対象としている。
