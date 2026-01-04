【Summons Lord～元伝説の勇者なボク、召喚スキルでお姉さんモンスターたちとハーレムを築いちゃいます！？～】 【魔女のリンゴの半分は赤】 1月9日配信開始

viviONは出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「Summons Lord～元伝説の勇者なボク、召喚スキルでお姉さんモンスターたちとハーレムを築いちゃいます！？～」と「魔女のリンゴの半分は赤」を1月9日に配信開始した。価格は1話につき110円。

「Summons Lord～元伝説の勇者なボク、召喚スキルでお姉さんモンスターたちとハーレムを築いちゃいます！？～」

本作は甘露あい氏のファンタジーマンガ。人々が女神から「職業（ジョブ）」を授かる世界、レア職である召喚士のマルコは、ある街で追われている低級精霊のセラを助けるが――。

【あらすじ】

魔物と契約し絆を結ぶ「召喚士」がレア職業とされる世界『セレス＝クリエル』。

そこでは人と魔物の共栄の道を築いた勇者の物語が語り継がれていた。

そんな中、悪漢に追われていた下級精霊・セラは少年召喚士・マルコと出会う。一度は難を逃れたセラだったが、彼女が再度ピンチに陥った時、マルコはその真の力を顕現させる。

実は彼こそ、世界を救った伝説の勇者だった…！

女神に与えられたスキルを駆使し、マルコはお姉さんモンスターを救う旅を続ける。そしてその先に待ち受ける運命とは…？

「魔女のリンゴの半分は赤」

高校生の時に起こった殺人事件が原因で10年の間昏睡状態だった安藤遥花。目覚めた彼女は探偵事務所で働くことになる。初仕事は、失踪した家族の探索。遥花たちは、いなくなった家族の手がかりを探しにマンションへ向かうが――。

【あらすじ】

「絶対に思い出すから。大切なあなたを『殺した』犯人のこと」――。

安藤遥花は高校時代の文化祭で連続殺人事件に巻き込まれ、親友を喪い、自らも10年の昏睡状態にあった。

目覚めた遥花が働きはじめたのは、とある探偵事務所。

そこで応対された入江と名乗る青年に出会ったとき、遥花の脳裏に【あの】事件の日、同級生の男子から「10年後にお互い独身だったら結婚しよう」と提案された思い出がフラッシュバックする…。

その日から遥花は入江と共に、数々の難事件に遭遇する。遥花は事件の犯人を突き止めることはできるのか、そして「彼」との約束の行方は――！？