¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº°Ìî¤¢¤µÈþ¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ù±ºÌÂçÅê¼ê(33)¤È¤Î¡ÈÎ¥º§´íµ¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖÁ°¤ËÉ×ÉØ¤Î´íµ¡¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢º°Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï3¿ÍÌÜ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤Î·ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡È´íµ¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¡¢ÂçÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤Æ¡£»Ò¶¡¤ò2¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Ë1¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç²È½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È·ãÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÉ×¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤¬100¡ó°¤«¤Ã¤¿¤ÈÀ¿¿´À¿°Õ¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦1²óÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ï2001Ç¯¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë14ºÐ¤Ç5´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2006Ç¯¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£·ÄÂç¤òÂ´¶È¤·¡¢11Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£17Ç¯¤ËÅö»þ¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¿ù±ºÅê¼ê¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¡¢19Ç¯2·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¡¢21Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯8·î¤ËÂè4»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£