アウトドアで差がつく発想力！テーブルにもなる【ロゴスパーク】多機能リュックをAmazonで発見‼
背負えばリュック、置けばテーブル。アウトドアをもっと快適にする一台【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、キャンプ場での使い勝手を徹底的に追求した、テーブルとコンテナに早変わりする新発想のリュック。運搬時には背負って移動でき、キャンプ場に着いたらそのままテーブルと収納コンテナとして使えるため、「運べる」「整理できる」「すぐ取り出せる」を一つで叶える万能アイテムとなっている。
メインスペースには可動式の間仕切りを備え、着替えとキャンプ道具を分けたり、小物を整理したりと、荷物を自由にレイアウトできる。中身の見えるメッシュポケットやマチ付きポケットなど、小物収納に便利なスペースも豊富。ループも搭載しており、小型ランタンを吊り下げれば夜間でも内部が見やすく、キャンプ中の使い勝手が格段に向上する。
リュックとしての背負い心地にもこだわり、背面にはクッション性のあるパッドを配置。厚みのあるショルダーベルトが肩への負担を軽減し、荷物が重くなりがちなキャンプシーンでも快適に持ち運べる。大きく開く開口部は荷物の出し入れがスムーズで、サイドポケットはマチ幅を調整できるため、必要に応じて収納力を拡張できる。
テーブル、コンテナ、リュックの3役をこなす、多機能性と収納力を兼ね備えた新しいキャンプギア。アウトドアの快適さを大きく変えてくれる一台。
