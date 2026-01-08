心を込めた手料理で彩る「成人の日」お祝いメニュー

成人の日は、人生の節目を祝う特別な一日。これまでの成長を振り返り、これからの門出を祝う特別な日の食卓には、思い出に残るようなお料理をぜひ並べたいですよね。今回ご紹介するレシピは、一品一品に「おめでとう」の気持ちがこもった心温まる手作り料理レシピ。ぜひ参考にしてみてくださいね！

晴れの日に心からの「おめでとう」をテーブルに

門出を祝う、母譲りの「自慢のお赤飯」

大人への第一歩を踏み出す大切な日。これまでの成長に感謝しながら、古くから魔除けや祝いの象徴とされる「お赤飯」を炊いてみませんか？

＠nakamaki.recipeさんが、節目ごとに大切に守ってきたこのレシピは、実家のお母さまから教わった自慢の味。一晩じっくり浸水させ、蒸し器で丁寧に仕上げるお赤飯は、どなたからも褒められること間違いなしの本格派です。

味の決め手は、調味料を合わせた「魔法の水」。水分調節をしながら、ふっくら艶やかに輝く一粒一粒に、これからの幸せな未来への願いを込めているようですね。

成人の日のお祝い膳のメインには、見た目も豪華な「肉ちらし寿司」もおすすめ！ お肉が大好きなお子様も大満足の、ボリューム満点の一皿です。

甘辛く炒めた牛肉に、豆板醤のピリッとしたアクセントが食欲そそる♪ そこに「甘酢がり」を混ぜ込んださっぱりとした酢飯が絶妙にマッチ。

きゅうりの緑と炒り卵の黄色が食卓をパッと明るく彩り、ハレの日にふさわしい華やかさを演出してくれますよ。成人の日のお祝いを、「ごちそうちらし」で賑やかにお祝いできるレシピです。

肉ちらし寿司｜Instagram（@ffam_bangohan）初めての乾杯に添えたい「手羽中の白だし唐揚げ」

成人の日は、ついに迎えたお酒解禁の日。記念すべき「最初の一杯」のお供に、カリッと香ばしい手羽中の唐揚げはいかがでしょうか。

こちらのレシピは、品よく香る「白だし」が味付けの決め手。揚げたてにかぶりつけば、醤油とにんにく、生姜が絶妙に溶け合った肉汁がじゅわっと広がります。フワッと香る白だしの風味も格別！ 手羽中ハーフを使えば火の通りが早いので、フライパンで少なめの油で揚がるので手軽ですよ。

大人への第一歩を、最高の「カリッじゅわっ」食感と共に楽しみましょう！

手羽中の白だし唐揚げ｜Instagram（@pattie_cooking）宝石箱のような「デコレーションケーキ」

成人の日という一生に一度の記念日。お祝いの食卓の最後を飾るデザートも、最高に豪華で鮮やかなデコレーションを施したい！

＠rannailsさんは、真っ白なクリームに映える真っ赤なイチゴと、たっぷりのフルーツをセンスよくケーキにトッピング。まるでお子様のこれまでの成長を祝福し、輝かしい未来を彩る宝石箱のよう♪ 食卓に並んだ瞬間に家族の笑顔を誘って、最高のお祝いムードを演出してくれそうです。

「20年、あっという間だったなぁ」と振り返る穏やかな時間に、甘く優しいケーキを添えて。目でも舌でも楽しめる極上のデザートとともに、心ゆくまでお祝いしましょう。

長女誕生日｜Instagram（@rannail）「お祝いドリンク」の準備も忘れずに♪

お祝いの日に華を添えるには、乾杯ドリンクも大切ですよね。

の簡単レシピをご紹介



甘酒×「カスピ海ヨーグルト」を合わせた、やさしい甘さのノンアルコールソーダは、とろっと濃厚でやさしい甘さで、コクがありながら後味すっきりして味わいです。



フルーツセラピーを使ったサングリアは、まるで生フルーツを食べているようなフレッシュ感と、ナタデココやジュレの食感が楽しめます。

どちらも手軽に作れる簡単レシピなので、特別な日の乾杯にぜひ取り入れてみてください。



※お酒は20歳になってからお楽しみください。

お祝いドリンク｜Instagram（@fujicco_jp）【取材レポ】花言葉でカクテルを選ぶ新体験！テキーラ「ドン・フリオ」

ラグジュアリーテキーラブランド「ドン・フリオ」の世界観を体験できる試飲イベントに編集部が潜入！ 会場入口には、4種の花のイラストと花言葉が記されたカクテルカードがずらり。来場者は直感で1枚を選び、そのカードに紐づいたカクテルを試飲することができるイベントが期間限定で開催されました。

編集部が手に取ったのは、「愛に気づいて、世界が輝く」という言葉が添えられたマリーゴールドのカード。

ドン・フリオ ブランコをベースに、ハーブリキュール、ほうじ茶シロップ、グレープフルーツジュースを合わせ、仕上げにオレンジフラワーウォーターを吹きかけた一杯は、香り高いのが印象的でした。「“愛のために”生まれたテキーラならではのまろやかさ」が感じられるこのカクテル。ほろ苦さと優しい余韻が心地よく、空間全体を包むフラワーアートとともに華やかなひとときを楽しめました。



これからお酒を楽しむにあたり、一度は体験してほしい、世界中で愛される1本です。

テキーラを飲んだことがない人、普段はあまり飲まない人にとっての入口にもなるのではないでしょうか。



組み合わせを参考に、ぜひお試しくださいね。



※お酒は20歳になったらお楽しみください。

Don Julio | WORLD CLASS JAPAN

笑顔あふれる、最高の門出になりますように

温かな思い出のある家庭の味は、これから新しい世界へ歩み出す新成人にとって、いつでも帰ってこられる「心の拠り所」になるはず。一皿ごとに込めた愛情が、これからの長い人生を歩む力に変わることを願いたいですね。

成人の日が、心満たされる素晴らしい日になりますように！