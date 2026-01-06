昨年7月の参院選で国政初挑戦ながら当選を果たした「チームみらい」党首の安野貴博氏（35）だが、公開された保有資産に世間では衝撃が走っている。

参院は5日、昨年の参院選で当選した125人の資産報告書を公開。各社報道によると、資産額トップが自民党・古川俊治氏（62）の5億8850万円、次点が国民民主党・原田秀一氏（53）の4億3923万円、そして安野氏の3億6098万円と続いた。

時事通信によると、安野氏の資産の大半が国債などの有価証券。また、安野氏は米IT大手のアマゾン・ドットコム、マイクロソフト、アルファベット、半導体大手エヌビディアの4銘柄の株を保有しているというが、株券は銘柄と数のみを報告するため、これらは資産額に含まれていないという。

この4社は、世界時価総額ランキングのトップ5を占める超巨大企業だ。なお、報道では安野氏が4銘柄合計68万4865の株を保有しているとされ、Xでは“株式だけで200億円を超える”といった声が相次ぐなど、安野氏の資産をめぐって大きな盛り上がりを見せていた。

いっぽう、安野氏は5日夜にXで《安野貴博の資産報告に関してですが、株式の部分で報道で出ている数値と私の認識が2桁違うため、すぐに確認し必要があれば速やかに訂正の書類を提出したいと思います》と投稿し、6日昼に《原因は私が表を読み間違えてしまっていたことでした。たいへん失礼致しました》と以下のように修正している。

《AMZN 440株 NVDA1200株 MSFT170株 GOOGL1440株》（編注：左からアマゾン・ドットコム、エヌビディア、マイクロソフト、グーグル/アルファベット）

合計3250株と報道とは大きな開きがあるものの、26日時点の為替レートで約1億3000万円を運用するなど、安野氏が「資産家」であることに変わりはない。そんななか注目を集めているのが、安野氏が昨年参院選のために切っていた“自腹額”だ。

安野氏は昨年5月に自身のYouTubeチャンネル「安野貴博の自由研究」に公開した動画で、選挙資金として1億円がかかるとし、資金は企業献金やパーティーではなく、個人の寄付で集めると説明。動画公開時点で約3000万円の寄付が集まったといい、「気合いの2000万円は私が出します」と一部で自腹を切るとも明かしていた。また、同月に経済メディア「ReHacq」に出演した際も、最後に「一番重要なのは気合で2000万出させていただいております。それでも党勢拡大するためには資金が必要だということで、是非気合の寄付をお願いします」と視聴者に寄付を呼びかけていた。

また、動画では「安野さんは会社を立ち上げているからお金に余裕がある」という一部の声を紹介したうえで、撮影者で安野氏の妻・黒岩里奈氏は「私はこれが一番腹が立ったね。そんなはずないだろうと。うちの家計を見てごらんなさい。ウチにとって2000万円がどれほど大きいか」とコメント。安野氏もこれに頷くようにして、こう宣言した。

「気合いを入れる。気合いの2000万円は突っ込みます」

黒岩氏は、投開票直前の昨年7月18日にXで、《皆さまのおかげで、いまのチームみらいの勢いは凄いです。サポーター数は18000人、寄付金は1億2000万円を超え、ようやく情勢調査でも議席の可能性が見えてきました》と報告し、《安野も、私との将来のために貯めてくれていた2000万円をすべて投じました》と綴っていた。

結果的に安野氏は全国比例で当選を果たし、投じた2000万円も報われたかたちだが、今回の保有資産が公開されると、この“自腹額”をめぐって、Xでは以下のような疑問の一部で起こっていた。

《安野たかひろさん、動画でも確認したけど寄付3000万で自腹2000万って言ってたよね。「お金余裕あるんだね」に対して「そんなわけないだろ、うちの家計を見てみろよ」って言ってたのに、今回の最低3.6億とどうも辻褄が合わない気がする…》

《これは言い訳不可能。なんだ、全然失うものないじゃんてみんな思うよね》

《別に安野氏が300億持ってようが3億だけだろうが、それ自体は一向に構わんのだけど…選挙の時にギリギリに身銭切って2000万しんどいって設定だったんだから、その保有資産に対する批判はそりゃ甘んじて受けるべきやろ》

《気合いの2000万は国民感情からしたら信用出来ないかな。 寄付を募るとはそう言うこと。 現役世代の代弁者、安野株は大暴落です》