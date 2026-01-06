アイドルグループ「MelMi」「fairy☆dolls」メンバーで、プロデューサーとしても活動するななりんさんが、2026年1月4日にXを更新。ファンから暴力的な行為があったと明かした。

「基本的に出禁になるので気をつけてほしいな」

ななりんさんはXで「今日は初めてファンの方に、物販（編注：グッズを購入するとメンバーと握手や会話などができる特典）中に肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて悲しい気持ちになった」と報告。

「そうさせてしまうほど悲しい気持ちにさせてしまったのかなと思うとごめんねの気持ち」と思いを明かしつつ、こう訴えた。

「というか普通に痛かったし、後ろに壁あったから打ち所悪かったら頭もぶつけてたし、暴力的な人は、今まで沢山応援してくれてたり愛が重かったりしても、基本的に出禁になるので気をつけてほしいな。わたしはひとりしかいないので」

続けて、「アイドルに暴言、怒る、手を出すのはやめましょうね 紳士さんはみんな、欲望はおさえて」と呼びかけた。

ななりんさんは1月6日にもXを更新。アイドルとファンとの交流について、こう事情を語った。

「アイドルの物販や特典会はお互いの信頼関係で成り立っているため、正直なところ危険な人になってしまうのかどうかを事前に見極めるのは難しいです また、私たちはいわゆる地上アイドルではないため、対バンイベントなどでは身分証の確認や本人確認を行うこともできません。さらに、長年応援してくれていたファンが突然豹変するリスクもあり、対策を講じるのは本当に難しいと感じています」