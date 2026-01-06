インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「いつか住みたい都道府県」ランキングを投票で募っています。2026年1月5日時点で集まった1万5902票でのランキングを紹介します。

【1〜5位】意外な都道府県もランクイン？ TOP5を見る！

1位は「おいしい食べ物が多いイメージ」の都道府県

3位は「神奈川県」でした。回答者からは「都心に出るのに便利だから一度は住みたい」「ランドマークタワーから見える夜景や観覧車が最高ですよね。いつか住みたいです」「みなとみらいが大好きだからです」といった声が寄せられていました。

2位は「東京都」でした。「都内で仕事をしたり遊びに出かけたりすることが多いので、なにかと便利な都内に一度住んでみたいです」「大都会の東京には経験のため一度住んでみたい」「やっぱりお金があれば東京に住みたいと思います」などのコメントが見られました。

そして、1位は「北海道」でした。「寒さに耐える覚悟は必要だけど、やはり北の大地には憧れる」「稚内が好きだから」「のどかでおいしい食べ物が多いイメージ。牧場で動物と一緒にほのぼの生活してみたいですね」などの回答が集まっていました。