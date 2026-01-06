プレミアムバンダイは、「新春特別抽選販売2026」を1月23日10時より実施する。抽選期間は2月5日23時まで。当選発表は2月9日と2月10日に行なわれる予定。

本抽選販売は、「CLUB TAMASHII MEMBERS」会員限定で実施され、商品はアウトレット品（通販管理・物流管理上生じる場合のある少数の新品在庫）となっている。そのため、梱包材に経年劣化がある場合や、個別の輸送箱（茶色の箱）には入っていない場合があるほか、現品限りで予備が無いため、発送ダンボールおよび商品パッケージの傷やつぶれでの交換、また、商品不良の際、交換品の用意が無い場合がある。

対象商品には、仮面ライダーシリーズより「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」「S.H.Figuarts」、ガンダムシリーズより「METAL BUILD」「METAL ROBOT魂」「ROBOT魂」「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」から計20商品がラインナップしている。

抽選販売の注意事項として、申込み数は1商品につき一人1個までとなっているほか、当選の権利は応募者本人のものとし、第三者への権利譲渡はできない。また、プレミアムバンダイにて取引制限がかかっている場合は、当選後においても当選権利は無効となる。

利用できる決済方法は「クレジットカード前払い」「プレバンPay（応募時払い）」「あと払い（ペイディ）」となっており、プレバンPayでの抽選申込には、必要金額（税込商品代＋送料）の事前チャージが必要となる。

「新春特別抽選販売2026」対象商品

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーアギト トリニティフォーム」

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーサガ」

「S.H.Figuarts」

「S.H.Figuarts 仮面ライダータイクーン ブジンソード」

「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ レーザーブーストフォーム＆ブーストフォームマークII」

「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ ブーストマグナムフォーム＆フィーバーフォームパーツセット」

「S.H.Figuarts 仮面ライダージーン」

「S.H.Figuarts 仮面ライダーゲイザー」

「S.H.Figuarts 仮面ライダー第2号（シン・仮面ライダー）」

「S.H.Figuarts 仮面ライダー第0号（シン・仮面ライダー）」

「S.H.Figuarts サイクロン号（シン・仮面ライダー）」

「METAL BUILD」

「METAL BUILD ケンプファー」

「METAL BUILD GNアームズ TYPE-D オプションセット」

「METAL ROBOT魂」

「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1／A2（C型換装パーツセット）」

「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ フルアーマー百式改＆百式改」

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギスII」

「ROBOT魂」

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06M (MSM-01) ザク・マリンタイプ（レッドドルフィン隊所属機） ver. A.N.I.M.E.」

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-14C ゲルググキャノン（トーマス・クルツ機） ver. A.N.I.M.E.」

「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」

「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ガンダムデスサイズヘル（EW版）」

「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-07B グフ」

