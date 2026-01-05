新たな年を迎えるにあたり「運気を引き寄せたい」と考える人は少なくないはず。そこで注目したいのが、おうちの環境です。なかでも玄関は、運気の出入り口となる大切な場所。今回は、琉球風水志のシウマさんに、運気がアップする玄関の整え方を教えてもらいました。

琉球風水とは？

古代中国で生まれた風水を海に囲まれた琉球の風土に合わせてアレンジ、独自に発展したのが「琉球風水」です。

“シンプルな空間”が幸運を運んでくれる

「2026年のカギは“シンプル”であること。あいまいな状況や考えはトラブルを招く原因となります。だからこそ、長い時間を過ごす家も、すっきりとわかりやすい空間にしておくことが大切です」と琉球風水志のシウマさん。

「散らかって、どこになにがあるのかわからないような状態はNG。1つ1つ定位置を決め、家族みんなが把握できるようにしておきましょう。“水”が重要な年でもあるので、水回りはいつも以上に清潔に。居心地よく空間を整えることで、運気もアップしますよ」（シウマさん、以下同）

いい気を呼び込める玄関をつくるには

運気が出入りする玄関は“家の顔”。靴やものが散らからないよう、きれいな状態をキープして。

●馬の写真や置物で家の“守り”を強化

十二支の置物は“守り神”となってくれる開運アイテム。

「2026年なら馬の写真やオブジェを飾っておくと、家族を守ってくれますよ」

●大輪のバラやユリを飾って運を呼び込む

生花のなかでとくにエネルギーを高めてくれるのが大きいバラやユリ。

「華やかでゴージャスなものを選ぶことで運気を呼び込めます」

●玄関マットで悪い気をシャットダウン

玄関マットには、外から持ち帰った悪い気をブロックしてくれる効果が。

「ほこりや汚れがたまらないよう、こまめな掃除も忘れずに」