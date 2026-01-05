ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS Plus エクストラ・プレミアム・エッセンシャルの加入者向けの2026年1月フリープレイタイトルを2026年1月6日より配信を開始する。期間は2026年2月2日まで。

今回配信されるタイトルはレースアクション「Need for Speed Unbound」、ディズニーのキャラクターが住む世界を旅する「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」、未知の秘密が渦巻く忘れ去られた洞窟を探検する「Core Keeper」の3タイトル。

なお、2025年12月分のフリープレイタイトルは2026年1月5日に提供終了となる。

PS Plus：1月国内向けフリープレイタイトル

・Need for Speed Unbound（PS5）

・ディズニー エピックミッキー：Rebrushed（PS5/PS4）

・Core Keeper（PS5/PS4）

