PS Plus、1月国内向けフリープレイに「Need for Speed Unbound」など3タイトルが登場。1月6日より配信開始
【PS Plus：1月国内向けフリープレイ】 提供期間：2026年1月6日～2026年2月2日
・Need for Speed Unbound（PS5）
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS Plus エクストラ・プレミアム・エッセンシャルの加入者向けの2026年1月フリープレイタイトルを2026年1月6日より配信を開始する。期間は2026年2月2日まで。
今回配信されるタイトルはレースアクション「Need for Speed Unbound」、ディズニーのキャラクターが住む世界を旅する「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」、未知の秘密が渦巻く忘れ去られた洞窟を探検する「Core Keeper」の3タイトル。
なお、2025年12月分のフリープレイタイトルは2026年1月5日に提供終了となる。
PS Plus：1月国内向けフリープレイタイトル
・ディズニー エピックミッキー：Rebrushed（PS5/PS4）
・Core Keeper（PS5/PS4）
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.