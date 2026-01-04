Ë¿Ã·»Äï¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤ÏÉÏ¤·¤¹¤®¤¿¡Ä¿Å½¦¤¤¤Þ¤Ç¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿½¨µÈ¤¬Ž¢¾Æ¤Ê§¤¦Ž£¤È¸À¤¤¤À¤¹¤Û¤É·ù¤Ã¤¿¿¦¶È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ßÀÅÄ¹À°ìÏº¡Ø½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¡Å·²¼Åý°ì¤Îµ°À×¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤ÈÉã¿Æ¤¬°ã¤¦¤Î¤«
½¨µÈ¤ÎÄï¡¦±©¼Æ½¨Ä¹¤Ï¡¢Å·Ê¸9Ç¯¡Ê1540¡Ë3·î2Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê¹¾¸Í»þÂåËö¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¡Ø·Ï¿Þ»¼Í×¡Ù¡Ë¡£½¨Ä¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Ç¯¡¦Å·Àµ18Ç¯¡Ê1590¡Ë10·îÉÕ¤Î¡Ö±©¼Æ½¨Ä¹ÅÔ¾õ¡×¡ÊÅÔ¾õ¤È¤Ï±¢ÍÛÆ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº×¤ê¤ËÊô¤é¤ì¤ëº×Ê¸¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö½¨Ä¹¸Þ½½°ì¡×¡ÊºÐ¡Ë¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¨Ä¹ºßÀ¤»þ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢µ½Ò¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËÜ¿Í¡Ê½¨Ä¹¡Ë¤Î³ÎÇ§¤â¤È¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Å·Àµ18Ç¯¡Ê1590¡ËÃÊ³¬¤Ç½¨Ä¹¤Ï51ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£
½¨Ä¹¤ÏÍâÇ¯¡¢¡ÊÅö»þ¤ÎÇ¯Îð¤Î¿ô¤¨Êý¤ò´ð¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ë52ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢Å·Ê¸9Ç¯¡Ê1540¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À3·î2Æü¤È¤¤¤¦½¨Ä¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø·Ï¿Þ»¼Í×¡Ù¤Î¤ß¤Ëµ½Ò¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÀµ¤·¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤ÏÅ·Ê¸6Ç¯¡Ê1537¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¨Ä¹¤Î3ºÐ¾å¤Î·»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½¨Ä¹¤ÎÉã¤Ï¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀµ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ¿®½¨¤ËÆ±Êþ½°¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿ÃÞ°¤Ìï¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ÎÉã¤òÌï±¦±ÒÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¨Ä¹¤È½¨µÈ¤ÎÉã¤ÏÊÌ¡Ê°ÛÉã·»Äï¡Ë¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£·»Äï¤ÎÍÄÌ¾¤ÏÆüµÈ´Ý¤È¾®ÃÝ¡©
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±½ñ¤Ï½¨µÈ¤ÎÉã¡¦Ìï±¦±ÒÌç¤Ï½¨µÈ¤¬¡ÖÈ¬ºÐ¥Î»þ¡×¤Ë»àµî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀµ¡Ù¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÃÂÀ¸Ç¯·î¤òÅ·Ê¸5Ç¯Àµ·î¡Ê1536¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤ÐÅ·Ê¸12Ç¯¡Ê1543¡Ë¤Î»þ¤ËÌï±¦±ÒÌç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
µþÅÔ¿ðÎ¶»û¤Î¡ÖÌÚ²¼²È·Ï¿Þ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½¨µÈ¤Î»Ð¡ÊÆü½¨¡Ë¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Æü½¨¤Î¡Ö¸æÉã¡×¤Ï¡ÖÌ¯±À±¡ÅÂ±ÉËÜ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ÏÅ·Ê¸12Ç¯1·î2Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿¤È¤¢¤ë¡£±ÉËÜ¤¬¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀµ¡Ù¤¬µ½Ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÎÌï±¦±ÒÌç¤«ÃÞ°¤Ìï¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÌï±¦±ÒÌç¤À¤È¿äÄê¤¹¤ë¡£
Ìï±¦±ÒÌç¤¬Å·Ê¸12Ç¯¡Ê1543¡Ë¤Ë»àµî¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢½¨Ä¹¤ÎÉã¤ÏÃÞ°¤Ìï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìï±¦±ÒÌç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½¨Ä¹¤ÎÀ¸Ç¯¤¬Å·Ê¸9Ç¯¡Ê1540¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï°ÛÉã·»Äï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±Éã·»Äï¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¨µÈ¡×¤Ç¤Ï½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï°ÛÉã·»Äï¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ï¡ÖÃÝ¡ÊÃÞ¡Ë°¤Ìï¡×¤Î»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍÄÌ¾¤Ï¾®ÃÝ¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÎØ¤¬²ûÃæ¤ËÆþ¤ëÌ´¤ò½¨µÈÊì¤¬¸«¤Æ¡¢½¨µÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüµÈ´Ý¡×¤¬ÍÄÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
½¨Ä¹¤âÃÞ°¤Ìï¤Î»Ò¤É¤â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÃÝ¤ÈÍÄ»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÃÝ¤ÏÞÕÌ¾(¤¢¤À¤Ê)¤È¤Îµ½Ò¤â¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½¨Ä¹¤ÎÍÄÌ¾¤Ï³Î¤«¤Ê»ËÎÁ¤Ë¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸¤¤½¨µÈ¤Ï8ºÐ¤Ç»û¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿
½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤ÎÀ¸²È¤ÏÉÏ¤·¤¯¡¢·ÑÉã¡¦ÃÞ°¤Ìï¤¬¡ÖÉÂµ¤¡×¡Ê¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¸³è¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ï¡¢ÍÄ»þ¤è¤ê½¨µÈ¤¬ÁïÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬½Ð²È¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢É´À«¡¦Ä®¿Í¤Î»ÒÄï¤¬ÍÄ¾¯»þ¤Ë»û±¡¤ËÊô¸ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÉ¤ß¡¦½ñ¤¡¦»»È×¡×¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤Ï8ºÐ¤Îº¢¤ËÈøÄ¥¹ñ¸÷ÌÀ»û¤ÎÌçÄï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ê²æÐÖ(¤ï¤¬¤Þ¤Þ)¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»û¤ÎÁÎÎ·¤é¤Ï½¨µÈ¤òÁÎÎ·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢À¸²È¤ËÁ÷¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤Ï»û¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Éã¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤éÀÞÝ£¤µ¤ì¤ë¤È¶²¤ì¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»û¤ÎÁÎÎ·¤Ë¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿Ë·¼ç¶¦¤òÂÇ¤Á»¦¤·¡¢»û¤ò¾Æ¤Ê§¤¦¡×
¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÁÎÎ·¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤¤Àð¤òÂ£¤ê¡¢½¨µÈ¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¶ËÉÏ²ÈÄí¤æ¤¨Â¾¿Í¤Î¾¤»È¤¤¤Ë¡Ä
·ë¶É¡¢½¨µÈ¤ÏÀ¸²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼Â²È¤ÏÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç10ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡Ö¿Í¤ÎÅÛÕ¹(¤Ì¤Ò)¡×¡Ê¾¤»È¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Î®Ï²¤Î¿È¤Ë¡£±ó¹¾¡¦»°²Ï¡¦ÈøÄ¥¡¦ÈþÇ»¹ñ¤ò·Ð½ä(¤Ø¤á¤°)¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°Ê¾å¤Ï¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±½ñ¤Îµ½Ò¤Ëµò¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤ÏÉã¡ÊÃÞ°¤Ìï¡Ë¤«¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£ÉÏº¤¤¬¸¶°ø¤Ç½¨µÈ¤ÈÃÞ°¤Ìï¤È¤Î´Ö¤Ç·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤âÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£½¨µÈ¤¬²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï·ÑÉã¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½¨Ä¹¤È¼ÂÉã¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ËÎÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸å¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ê½¨Ä¹¤Î²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Éã¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Éã¤Î½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ë¤â½¨µÈ¤Î¼Â²È¤«¤é¤ÎÎ¹Î©¤Á¤¬´Ê·é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ÏÅ·Ê¸20Ç¯¡Ê1551¡Ë¡¢16ºÐ¤Î»þ¤ËÃæÂ¼¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¨µÈ¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢½¨µÈ¤Ø¤Î°ä»º¤¬±Ê³ÚÁ¬¡Ö°ì´ÓÊ¸¡×¡Ê¸½ºß¤ÎÌó10Ëü±ß¡Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ¬¤ò¡Ö¾¯¤·Ê¬¤±»ý¡×¤Ã¤Æ¤È¤¢¤ë¤«¤é¡¢Á´³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤À¤±»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¿¥ÅÄ²È¤ÎÎÎ¹ñ¡¦À¶½§¤Ø¸þ¤«¤¦
½¨µÈ¤¬¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶½§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¶½§¤ÇÌÚÌÊ¿Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ì¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤ÆÌÄ³¤¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¡ËÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÇä¤êÊâ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ë¤òÇä¤êÊâ¤¡¢¿©ÎÁ¤äÁððÞ¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¨µÈ¤¬¤Ï¤¸¤á¤ËÌÚÌÊ¿Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¬¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð½Å¤¯¤Æ¤«¤µ¤Ð¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¿Ë¤Ê¤é¤Ð·Ú¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢½¨µÈ¤Î¸¤µ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
ÃÝÃæ½ÅÌç¤Î¡ØË´Õ¡Ù¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬10ºÐ¤Î»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢±ó¹¾¹ñ¤Þ¤Ç¤µ¤¹¤é¤¤Êâ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤¬¡¢²¿¤ò¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤¬Î®Ï²¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë»ÈÌò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤Îµ½Ò¤«¤é¤âÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ³¤¤Î»å¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëÊ¸¸¥¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥í¥¤¥¹¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÏÉÏ¤·¤¤É´À«¤ÎÐæ(¤»¤¬¤ì)¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï»³¤Ç¿Å¤ò´¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¡£¸Å¤¤è¯(¤à¤·¤í)°Ê³°¤Ë¿ÈÂÎ¤òÊ¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°áÉþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢½¨µÈ¤¬¤¤¤«¤ËÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¼Å¤Ð¤ì¤è¤¦¡£
¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¡Ê½½Ï»À¤µª¤Ë¥¤¥°¥Ê¥Á¥¦¥¹¡á¥Ç¡á¥í¥è¥é¤¬ÁÏÎ©¤·¤¿¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µÃÄ¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÆüËÜÅÁÆ»¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤Î½¨µÈ¤ÎÏ«Æ¯¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ëµò¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ï¡ÖÂç¤½¤¦ìÍ¤·¤¯¡×¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤â¡Ö¤¤ï¤á¤ÆÉÏ¤·¤¯¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈøÄ¥¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¶â»ý¤Á¤ÎÇÀÉ×¤Ë¸Û¤ï¤ì¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¶â»ý¤Á¤Ë¸Û¤ï¤ì¡¢¿Å½¦¤¤¤ò¤·¤ÆÆ¯¤¯
¤½¤Îº¢¤Î½¨µÈ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¿¹¤«¤é¿Å¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¿Å½¦¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½¨µÈ¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤ËÄ¹¤¤´Ö½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤Ï¤½¤Î¼ç¿Í¤«¤é¤Î»Å»ö¤ò¡ÖÂç¤½¤¦Ç®¿´¤Ë¡¢Ãé¼Â¡×¤ËÌ³¤á¤ë¡£Ã±½ã¤ÊÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤Ï¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤µ¤º¡¢ÂÕ¤±¤º·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤À¤±Ç®¿´¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤âÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¿Í¤Ï¾¯¤·¤â½¨µÈ¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¿Å¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
À¾ÍÎ¿Í¤ÎµÏ¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Íû»áÄ«Á¯¤Î»Ë½ñ¡ØÄ¨úÚÏ¿(¤Á¤ç¤¦¤Ò¤í¤¯)¡Ù¡Ê16À¤µªËö¤Î½ñÊª¡Ë¤Ë¤â¡¢½¨µÈ¤Ï¡Ö¿Å¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ë¤Ï½¨µÈ¤Ï¿ËÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¤¬¡¢³¤³°¤ÎÊ¸¸¥¤Ç¤Ï¿Å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤À¿Å¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ë¤¤¤Äº¢¡¢½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÛÁü¤òí÷(¤¿¤¯¤Þ)¤·¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¿ËÇä¤ê¤ä¿ÅÇä¤ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡£
ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Îò»Ë¸¦µæ¼Ô
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô½Ð¿È¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡£É±Ï©Æü¥ÎËÜÃ»´üÂç³Ø¡¦É±Ï©à×¶¨Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦Âçºå´Ñ¸÷Âç³Ø´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³ØÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥í¡¼¡¢ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£Îò»Ë¸¦µæµ¡¹½ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÅËáÀÖ¾¾°ìÂ²¡Ù¡Ê¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶¸ý¸ìÌõ¡¡Êý¾æµ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÀÎ¤È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¡ªÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡ØËÌ¾òµÁ»þ ³ùÁÒËëÉÜ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Éð¾¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
¡ÊÎò»Ë¸¦µæ¼Ô ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ë