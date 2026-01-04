◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日 東京ドーム）

新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。今大会のメインイベントでは棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦する。大会開始の午後4時の時点で、多くのファンが会場に駆けつけた。

平成のプロレスを彩った「100年に一人の逸材」が終焉（しゅうえん）を迎える。24年10月の両国大会で行われたデビュー25周年試合後に現役引退を発表した棚橋。チケット発売開始直後から初期のチケットが完売。

その後、外野席解放やアリーナ席を増席したが、新日本プロレス史上最速のチケット売れ行きで、98年4月4日に開催されたアントニオ猪木引退大会以来となる全席種完売・超満員札止めが確定した。

大会開始前から多くのファンが会場に駆けつけた。観客動員を4万6913人（超満員札止め）と公式発表した。

ファンからは「大会前から泣いちゃう」「感動的風景」「開始前から会場が仕上がってる」「もう棚橋に感謝しかない」などの声が上がった。