IT系現役会社員のネコさや氏が、YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「NURO光(戸建て・マンション)が進化！デメリット解消で評判アップ！」と題した動画を公開。かつてNURO光の課題とされてきた「開通工事の遅さ」「Wi-Fiルーターの性能差」「契約期間の縛り」といった点が大幅に改善されたことを解説した。



ネコさや氏はまず、最大のデメリットとされていた開通工事について言及。従来は戸建て・マンション問わず原則2回の工事が必要で、開通までに時間がかかっていたが、現在は「原則1回の工事で完了するようになった」と説明。これにより、戸建てでは最短1ヶ月以内、マンションでは最短1～2週間で開通できるようになり、利便性が大きく向上したという。ただし、39戸以下のマンション（タイプS）では、従来通り2回の工事が必要になる場合もあるため注意が必要だとした。



次に、提供されるWi-Fiルーター（ONU）の性能にばらつきがあった、いわゆる「ONUガチャ」問題も解消されたと指摘。以前は複数の機種からランダムで提供されていたが、現在は「必ずソニー製のWi-Fi 6対応ONUが届く」ようになった。これにより、どのユーザーでもNURO光の高速通信を最大限に活かせる環境が整ったといえる。



さらに、契約の柔軟性も向上した。従来は3年契約の縛りや違約金が存在したが、現在は「契約期間の縛りも違約金もなくなった」とネコさや氏は語る。加えて、最大2ヶ月間の無料体験特典も提供されており、もしサービスに満足できなければ、開通月を含む2ヶ月目の末日までに解約すれば、月額料金や工事費残債などの費用が一切かからない。これにより、ユーザーはリスクなくNURO光の品質を試すことが可能になった。



かつてのデメリットが解消され、よりシンプルで使いやすいサービスへと進化したNURO光。これまで開通期間や契約条件を理由に申し込みをためらっていたユーザーにとって、改めて検討する価値のある選択肢となっている。