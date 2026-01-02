「4月26日に大地震が来るって噂なんですよ」

根拠不明の噂話に、なぜ人はこれほど簡単に振り回されてしまうのか――。藤田晋氏が麻雀プロとの雑談で遭遇した“地震デマ”をきっかけに、陰謀論やオカルトが人を惹きつけ、強力な人気コンテンツへと変わる理由を、自身の体験とメディア制作の現場から読み解く。9万部突破で目下、話題沸騰のビジネス書『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



人はなぜ「陰謀論」に魅了されてしまうのか？ ©文藝春秋

「社長って、今週の土曜は外出します……？」。

週中の水曜、麻雀プロたちとの雑談でふいに聞かれ、「土曜？ 京都行く予定だけど？」と答えると、「やっぱりだ……」。意味深な表情でそう言われた。土曜は怪我で大幅に遅れた私の期待の新馬がついにデビューを迎える日。京都競馬場に観に行く予定にしていた。特段、変なことではない。

「なんで？」と聞いてみると、「知らないんですか？ 4月26日土曜に大地震が来るって噂なんですよ」「しかも首都圏直下型の。結構やばいらしくて……」「ネットでも相当話題になってますよ」。

詳しく話を聞くと、東京に住む大物政治家や経済人たちが続々と逃げ出しているのではないか、と言われているらしい。天皇陛下は今のところ東京だけど、これから移動される可能性もあるのではないかと。その根拠は、なんでも東日本大震災を予言し当てたとかいう沖縄の霊能力者が言っているとかなんとか。

それで、自分たちも怖くなって、地震の影響を受けない空の便で移動の計画を立てようとしたら、「もう完全に満席なんですよ、それって怖くないですか？」なんて話をしてきた。

「それって、単にゴールデンウィーク初日だからでは？」。

そう言ったんだけど、「だといいんですけどね……」と、また意味深な顔で返された。結果から言うと、2025年4月26日に地震はなかった。地震が起きる日時を予測するのは、現在の科学では不可能である。なのに、なぜいつもこういうデマにみんな引っ掛かるのだろうか。

陰謀論はなぜ面白い？

麻雀といえば、昭和の時代は「流れ」や「ツキ」など、オカルトの世界に支配されていた。対局結果によって、「流れが悪いのに勝負するから負けたんだ」とか「ツイてる時に立直して攻めないからダメなんだ」などと非科学的な根拠を理由に批判され、特に若手プロたちはずいぶん苦労していた。

オカルト全盛の時代は権力と実績で勝る年長者が黒といえば白いものも黒になる世界だった。それがインターネット中継など放送対局の普及によって、視聴者が全員の手牌を見られるようになり、流れとかではなく、牌がそこに積まれていただけということに皆が気がついた。そして、次第に麻雀も確率や統計での科学的なアプローチが主流になっていったという歴史がある。

なのに案外と麻雀プロってこういうオカルト話がいまだに好きなんだなと思うと、面白い。

私はオカルト的なものにほとんど興味がない人間なんだけど、それがコンテンツとしては意外と面白いことを最近になって学んだ。

「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」というバラエティ番組をABEMAで制作したからだ。過去に何度も、心霊現象、都市伝説、陰謀論といった類のものをテーマにした企画が会議で上がってきていたけど、いつも却下していた。なぜなら、作り話はドラマでやれば十分だと思っていたから。でも、今回は当選直後にトランプ大統領の自宅に招かれた、いま話題のナオキマンさんが出演してくれるということで、一度やってみることにしたのだ。

中身はそんなに期待してなかったのに、オンエアされたものを観て、私はずっとゲラゲラ笑っていた。純粋に面白かったのだ。ナオキマンさんのファンの一流芸能人のゲストとコメンテーターが入り交じり、互いに真顔で「こんな話を聞きました……」と都市伝説や陰謀論を語り合い、「えー！ 怖い！」とか怯えたりして盛り上がる。

そして最後に「真実か否か、判断するのはアナタです」と語りかけてくる。世界各国の国家権力の陰謀から、誰もが身近に感じる人間の話まで、（まさかね）とは思いながらも、適当な作り話のようで、絶対あり得ないとは言い切れない話は意外とスリルがあった。

また、誰かと「こんな話があるの、知ってる？」と話して一緒に盛り上がりたくなる気持ちも、分からなくもなかった。

（藤田 晋／ノンフィクション出版）