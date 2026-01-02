第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日、青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。今大会も日本テレビが地上波で中継。5区序盤、CMに入る前の映像が視聴者の涙を誘った。

中央大がトップ、早稲田大が2位で運命の山上りに突入。5区序盤のCMに入る前、視聴者の耳に聞きなれた声が届いた。

昨年11月8日、箱根駅伝などのスポーツ実況でも活躍した、日本テレビの菅谷大介アナウンサーが死去。この日、CM前の映像に菅谷アナが実況した過去の5区のシーンが流れ、「実況 菅谷大介」のテロップも出ていた。

映像は7秒ほどではあったが、X上の駅伝ファンも涙を流した。「『実況 菅谷大介』で涙腺崩壊…」「『実況 菅谷大介』 この字幕を見たらグッと来た」「菅谷アナの実況… 涙止まらんよ」「昔の映像を流すところで日本テレビ菅谷大介さんの実況」「亡き菅谷アナの実況をCM前に差し込むのは泣ける…」などの声が上がった。

レースは青学大が衝撃の逆転優勝。黒田朝日（4年）が5区で1時間7分16秒と、昨年の若林宏樹（青学大）がマークしていた1時間9分11秒を1分55秒更新した。



（THE ANSWER編集部）