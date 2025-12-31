ÊÉ²è½¤Éü¡È¼ºÇÔ¡É¤ÇÏÃÂê ¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í½÷À»àµî
¡¡2012Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÊÉ²è¤ò¸¶²è¤«¤éÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ë½¤Éü¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í½÷À¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£94ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥ê¥¹¥È¤ÎÊÉ²è
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÉ²è¤ò½¤Éü¤·¤¿¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤µ¤ó¤¬29Æü¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿²ð¸î»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ò¥á¥Í¥¹¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¡¢82ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÅìÉô¥µ¥é¥´¥µ¸©¥Ü¥ë¥Ï¤Ë¤¢¤ë¶µ²ñ¤Î¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÊÉ²è¤ò½¤Éü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶²è¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤±Î¥¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥µ¥ë¤Î¥¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¥Ò¥á¥Í¥¹¤µ¤ó¤Î½¤Éü¤·¤¿ÊÉ²è¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í¸ý¤ª¤è¤½5000¿Í¤Î¥Ü¥ë¥Ï¤Ë»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Ï¤Î»ÔÄ¹¤Ï2026Ç¯¤Ë¤Ï30Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥á¥Í¥¹¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢ÊÉ²è¤Î½¤Éüºî¶È¤ÏÌ¤´°À®¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë