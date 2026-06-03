LASSICが運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は2026年5月21日、リモートワーク経験のある20歳〜65歳のワーキングパーソンを対象に実施した「仕事選びで重視する条件と退職・転職を考える理由に関する調査」の結果を発表した。仕事選びで最重視は「給与・賞与の水準」で67.8％調査では、「転職や仕事選びで重視する条件」について聞いたところ、「給与・賞与の水準」が67.8％で最多となっ