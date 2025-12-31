¡Ú¥³¥é¥à·Ñ¾µ¡¦¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Û¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×ÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¤â¶Ã¤¯¹¥»þ·×¡¡À®Ä¹ÎÏ¤È¹ë²÷¤ÊËöµÓ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊµÓ¼Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³°º¹¤·¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤Î±Æ¶Á¤À¤í¤¦¡££±£²·î£±£´Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Ê£²Ãå¡Ë¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÇÏ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤Ë¶¥ÇÏÃ´Åö¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ÆÌó£µ¤«·î´Ö¡¢¸½¾ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¡¢£±£±·î¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤Ç½é¤á¤Æ°õ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é¤ÎËÜÌ¿ÇÏ¡£Åö»þ¤Ï£Ç£±¤Ë£¶ÅÙ½ÐÁö¤·Ì¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤Ï¼óº¹¤Î£²Ãå¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀÞ¤ì¤º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£²¿¤È¤«ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¾¡Ééµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤³¤Ç£Ç£±ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ý¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡£´³Ñ£±£°ÈÖ¼ê¤«¤é¥¥ì¥¥ì¤ÎËöµÓ¤ÇÄ¾Àþ¤ò´Ó¤¡¢¸«»ö¤Ë£·ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡££²¡¢£³Ãå¤Ë°õ¤¬²ó¤é¤ºÍ½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¿¤Î¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤â£²Ãå¤Ë·òÆ®¤·¡¢£²£´Ç¯¤Î£Ê£Ò£ÁºÇÍ¥½¨¥Þ¥¤¥é¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£·ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÁ´¤¯¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤º¡¢£´·î¤Î¥É¥Ð¥¤¡¦¥¿¡¼¥Õ¤Ç¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ò¡È£¸¥ß¥êº¹¡É¤Ç·âÇË¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î¾¡Ééº¬À¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´¶µ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·ªÅì¡¦£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤ÆÌÔ»þ·×¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¹¥È£±¥Ï¥í¥ó£±£°ÉÃÂæ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤ÓÃÓ¹¾»Õ¤¬¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾å£·Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Á°Áö¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤Ï£¶Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ç£²Ãå¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¡¦¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¶¥ÁöÀ¸³è¤Ï·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤â¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿À®Ä¹ÎÏ¤È¡¢¹ë²÷¤ÊËöµÓ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Íýµ®¡Ë