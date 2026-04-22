イラン国営テレビ「断固とした姿勢にトランプが引き下がった」【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランの停戦期限が日本時間２３日午前に迫る中、トランプ米大統領は２１日、仲介国パキスタンの要請だとして、停戦を延長するとＳＮＳで表明した。期日は明示しなかった。イランは延長に応じる方針を表明していない。トランプ氏はこの日、バンス副大統領、ルビオ国務長官、ヘグセス国防長官らとホワイト