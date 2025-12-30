Àî¸ý½ÕÆà¡¡ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤¬ÏÃÂê¡ª¡¡°Â½»¥¢¥Ê¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¡×¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á¡ÖÂç¾Þ¡×¡Ö¿À¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤¬³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢²ÖÊÁ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤È¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç°ì²óÅ¾¤·¤Æ¿·¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¡£ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤¬Çï¼ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÀî¸ý¤Î¥É¥ì¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂç¾Þ¤ÏÀî¸ý½ÕÆà¡×¡Ö¥ì¥³Âç¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¿À¡ª¡×¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¤¬ºÇ¶¯¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¡ÖÇØÃæ¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÈþÇØÃæ¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£