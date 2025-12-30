²Î¼ê¤Î¥Ç¥Ë¡¼¡¦¥Ä¥¡¥ª¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡66ºÐ¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²Î¼ê¤Î¥Ç¥Ë¡¼¡¦¥Ä¥¡¥ª¡ÊÁâÀ¾Ê¿¡Ë¤µ¤ó¤¬29Æü¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÉÂ»à¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£66ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¡¥ª¤µ¤ó¤Ï1982Ç¯¤Ë¡ÖÌîÀÅªÀÄ½Õ¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤âÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÆÇÀå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
28ÆüÄ«¤Ë¤â¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¸¡»à¤Ç»à°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
