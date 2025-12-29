Mrs. GREEN APPLE大森元貴

【NEWS🧩】



Mrs. GREEN APPLEの公式LINEにて

ミニゲームが登場しました🎮



その名も「MGA PUZZLE」🍏

メンバーがパズルとして登場します！

パズルを繋げて消す爽快抜群のゲームになっています✨



全国ランキングで1位を目指して

皆さま、ぜひプレイしてみてください❇️



▼MGA PUZZLEはこちらから… pic.twitter.com/qZO2V3kiJS https://t.co/qZO2V3kiJS